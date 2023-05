Kendis-par endelig klar til Aalborg - har fået nøgler til villa

AALBORG:"Det føles så rigtigt"

Sådan skriver tv- og radioværten Lisbeth Østergaard på Instagram om det, hun og manden, den tidligere Robinson-deltager Ralf Østergaard Christensen, torsdag oplevede: De modtog nøglerne til deres hus i Hasseris.

Parret og deres to børn, Viggo og Carlo, flytter fra Amager til Nordjylland for at se mere til familien. Både Lisbeth og Ralf kommer oprindeligt fra Jylland.

42-årige Lisbeth Østergaard er fra Silkeborg, mens hendes to år ældre gemal tilbragte de første 30-35 år af sit liv i Aalborg, før de flyttede sammen i København.

- Det er da en kæmpebeslutning (om at flytte til Aalborg, red.)- specielt når man har børn, og man skal rykke alt det, de kender, op med rødder. Men det er også for, at de kommer tættere på familie, for det har vi ikke noget af herovre (i København, red.). Det skal man huske at værdsætte, så vi glæder os helt vildt til at komme hjem, har Lisbeth Østergaard tidligere fortalt.

På Instagram skriver Lisbeth Østergaard, at de ikke flytter ind med det samme, men at de glæder sig.

Parret har solgt deres hus på Amager for at flytte til Aalborg. I 2016 købte de boligen for fem millioner, og efter en omfattende renovering blev den sat til salg for 13.250.000 kroner i sensommeren sidste år. Nu er den solgt.

Lisbeth Østergaard debuterede som tv-vært på det legendariske tv-program "Djævleræs" på det nu hedengangne TV 2 Zulu, og mens det primært er hendes arbejde som især tv-vært på flere TV 2- kanaler, der har gjort hende til et kendt ansigt, var det deltagelse i Robinson-ekspeditionen på TV3 i 2021, der gjorde Ralf Østergaard Christensen kendt.

I dag lever Lisbeth Østergaard primært af at være influencer på sin Instagram-konto, hvor hun har 151.000 følgere.

Hendes mand er pædagogisk holdleder på den sikrede institution Sønderbro på Amager, og alt det kommer den nye adresse i Aalborg ikke til at ændre på.