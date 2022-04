- Læg nu den mobil i lommen og kig på dit barn

- Jeg har hørt børn sige, at det er dem, der bestemmer i hjemmet - og det stammer fra, at nogle forældre har så travlt med karriere og egne interesser, at de ikke har overskud til at stille krav til deres børn. Og det er altså skidt - mest for børnene, siger Bjørn Danielsen. Foto: Kim Dahl Hansen