Legendarisk nordjysk erhvervsmand er død - 97 år gammel

NORDJYLLAND: - Hans krop var slidt, men han var fuldstændig klar i hovedet til det sidste.

Sådan lyder det om den nordjyske erhvervsmand Niels Stellan Høm fra hans yngste datter, Ellen Krogh.

Niels Stellan Høm døde i lørdags i en alder af 97 år.

Forud var gået et liv, der var så begivenhedsrigt, at man nærmest kan tabe pusten blot ved at remse nogle af de største begivenheder op.

Niels Stellan Høm blev med Høm Huse kendt som Danmarks ukronede konge af typehusbyggerier, designvirksomheden Stelton var han eksempelvis også ejer af - og så har han været godsejer i Nordjylland, hvor han i en årrække havde Skaarupgaard ved Sindal.

Niels Stellan Høm startede også "Høm Fly", byggede flyværksted i Sindal - og var en af de afgørende kræfter bag etableringen af Sindal Lufthavn. Det skete i øvrigt sideløbende med, at han i to perioder var kommunalbestyrelsesmedlem i Sindal Kommune.

Og i den mere kuriøse afdeling så var Niels Stellan Høm med til at finansiere flere danske spillefilm - eksempelvis ”Flådens friske fyre” og "Baronessen fra benzintanken".

Men erhvervskarrieren var ikke det eneste bemærkelsesværdige hos "Høm", som han blev kaldt af de fleste.

Modstandsmand under krigen

Hans forhistorie gemmer nemlig på en række dramatiske begivenheder. Blandt andet under Anden Verdenskrig, hvor han var aktivt medlem af den danske modstandsbevægelse - og havde relation til den sagnomspundne nordjyske modstandsgruppe, Churchill-klubben. Helt indtil sin 95 års fødselsdag havde Niels Stellan Høm aldrig fortalt den del af sin historie til omgivelserne - men det gjorde han altså inden sin død.

Selv om han altså gennem mange år har været en kendt nordjysk figur, så boede Niels Stellan Høms forældre faktisk ved Charlottenlund. Men det var i forbindelse med et besøg i svenske Lund, at moderen 9. december 1925 fødte Niels Stellan Høm.

Moderen var meget syg i de første år, og faderen forlod dem. Så en del af opvæksten blev hos bedstemoren i Hallund. Det var netop bedstemoren, der prægede Niels Stellan Høm med en skepsis overfor de tyske nazister, og derfor var det naturligt, at han gik aktivt ind i modstandskampen.

Efter krigen kom Niels Stellan Høm til Livgarden - og senere på officersskolen på Frederiksberg Slot. Mens han var på officersskolen, stiftede han familie med sin første kone - og derfor byggede han i 1950 et hus til dem. I den forbindelse fandt han ud af, hvordan man kunne skabe en billig finansiering - og samtidig udviklede han et system, der gjorde det muligt for folk uden en håndværksmæssig uddannelse at opføre deres eget helårshus. Det blev starten på Høm Huse.

Frisk til det sidste

Sine sidste år tilbragte Niels Stellan Høm i et hyggeligt hus for foden af Pikkerbakkerne ved Frederikshavn. Her tilbragte han tiden sammen med sin hustru gennem mere end 30 år, den i dag 89-årige Henny Høm.

Niels Stellan Høm var gennem livet gift tre gange og opnåede derigennem at få seks døtre - og derudover en stribe af børnebørn og oldebørn.

Selvom Niels Stellan Høm nåede at blive 97 år, så var han relativt frisk til det sidste.

- Far valgte at indlevere sit kørekort i september, men han spillede eksempelvis golf til det sidste. Og så sent som dagen inden, han døde, købte han faktisk en kabinescooter - for han havde sådan en stor frihedstrang, forklarer datteren Ellen Krogh.

Helt til den sidste dag lykkedes det Niels Stellan Høm at være i vigør.

Lørdag aften var Henny ved at lave forloren skildpadde i køkkenet - og "Høm" havde sågar også fundet den sherry frem, der skulle være med til at forme en hyggelig lørdag aften.

Men så var det - sådan cirka ved 19-tiden - at Niels Stellan Høm sank sammen.

En læge sagde bagefter, at Niels Stellan Høm intet havde mærket, da han gled ind i døden. Det skete bare, og den blide overfart glæder her bagefter de nærmeste.

Det sidste farvel får de og andre mulighed for at sige på lørdag 11. februar klokken 13. Alle er velkomne til at deltage ved begravelsen, der finder sted i Frederikshavn Kirke.