Leos kræfter slap op: Nu er han død

SALTUM:Leo Brinkmann Nielsen er død. Det skete natten til lørdag i parrets hjem mellem Saltum og Vester Hjermitslev, skriver Sussi på Instagram.

Dermed er musikduoen ”Sussi og Leo” også død. Definitivt. Og dermed også et stykke dansk kulturhistorie.

Leo Nielsen havde snydt døden så mange gange, at man til sidst begyndte at tro på, at han ville vinde kampen og rejse sig fra det sygeleje, alvorlig sygdom længe havde tvunget ham ned i.

Søn af skomager og slikmutter

Men nu er det sidste sandkorn løbet ud af det liv, som startede 15. november 1955 i Ingstrup Mejeriby syd for Løkken.

Leo Brinkmann Nielsen. Født 15. november 1955. Arkivfoto: Henrik Louis

Her kom han til verden som søn af skomager Aksel Gordon Nielsen og slikmutter Ebba Brinkmann Nansen. Sammen formede de to navnet Leo Brinkmann Nielsen, som sønnen fik ved sin dåb 22. januar 1956 i Ingstrup Kirke.

Senere i livet blev han mest kendt på sit fornavn alene – i tæt samspil med livsledsagersken Sussi, som han fandt sammen med på Saltum Centralskole og siden levede og optrådte sammen med i over 50 år.

Leo Brinkmann Nielsen

Parret indledte deres musikalske samarbejde i starten af 1970’erne i skolebandet "Starfighters", men karrieren tog først for alvor fart, da de i 1980 - efter et par år som husorkester på Brøndums Hotel - indtog Skansen i Skagen og skabte kultstatus for både stedet og dem selv ved at optræde nærmest uafbrudt de næste 23 år – til en hyre, der fik mange danskere til at spærre øjnene op.

Kreativt powerpar

Det gjorde dem landskendte, de optrådte i sladderblade på ugentlig basis, og publikum elskede deres kitschede, men folkelige og ægte stil. De blev kaldt platte, tonedøve og det, der er værre. Men de stod ved sig selv, og selv medlemmer af kongefamilien fandt ind på Skansen for at se det kreative powerpar optræde.

Parrets sidste kontrakt med stamværtshuset lød på 5,8 millioner kroner for fem år. Men med seks ugentlige optrædener og arbejdsdage på 14 timer var timelønnen ikke høj, har Leo Nielsen siden fortalt.

Den sidste koncert i Skagen gav de 18. oktober 2003. Selv om Skansen derefter kunne spare deres løn, overlevede stedet ikke tabet af de to guldfugle. I 2006 tørrede ølhanerne ud, og udskænkningerne stoppede. Bygningen blev solgt og revet ned, og på hjørnet står der i dag en bygning med 15 eksklusive ferielejligheder.

Ritz og busser

Sussi og Leo fløj videre til Frederikshavn, hvor de i slutningen af 2003 overtog danseetablissementet Ritz med en plan om at gøre sig selv til det evige hovednavn. De forsøgte bl.a. at banke liv i forretningen ved at hyre busser, der transporterede deres gamle stamkunder fra Skagen 40 kilometer sydpå og hjem igen.

Modet til den satsning kom sikkert fra tiden på Skansen, hvor de fra 1999 sideløbende også tog ud i landet og optrådte med "The Road Show", som de i 2001 havde gjort til så eftertragtet en vare, at de fik 150.000 kr. per optræden og på det tidspunkt omsatte for mere end folkekære kunstnere som Kim Larsen og Thomas Helmig.

Men satsningen med Ritz i Frederikshavn lykkedes aldrig. For meget administration, for lidt musik og for få indtægter betød, at de måtte indse, at succesen fra Skansen ikke lod sig overflytte.

Siden har de rejst land og rige rundt i deres autocamper og optrådt myreflittigt med deres roadshow, for publikums begejstring for duoen forblev usvækket.

Sussi og Leo i deres es - i tæt samvær med deres trofaste publikum. Arkivfoto: Bo Lehm

En torsdag morgen i starten af juli 2016 gik det imidlertid galt for Leo i den autocamper. Han faldt ned af stigen til sin seng og fik et kompliceret brud på hoften, og selv om han kæmpede sig tilbage på benene, blev hans helbred aldrig helt godt derefter.

Børnebog, erotisk kunst - og Uffe Ellemann

Selv om musikken i vid udstrækning blev parrets skæbne, fandt de også tid - og mod - til at vise andre sider af deres kreativitet frem. Der blev skrevet og udgivet både klummer, børnebøger, fantasyromaner og malet erotisk kunst - det sidste er Sussis værk.

I 2006 udgav de sammen bogen "På den 2. side" med en samling klummer fra Leos hånd, som havde været trykt i Nordjyske Stiftstidende, samt en række af Sussis erotiske malerier. Mest overraskende ved udgivelsen var, at forordet var skrevet af Uffe Ellemann-Jensen.

To år forinden havde de været i nærkontakt med en anden dansk politiker. Tre år efter sit første valg til Folketinget udgav Inger Støjberg i 2004 bogen "Toner i livet" om popduoen.

I bogens forord kalder hun dem "et fænomen".

"Så har man ikke sagt for meget. Men i hvert fald har man sagt for lidt", skriver Inger Støjberg i bogens forord.

Åbenhed om sygdom

Under hele Leos sygdomsforløb har parret været åbne om situationen. Også da den i slutningen af 2022 gik fra slem til værre. Her blev Leo i flere omgange indlagt med tarmslyng, og tre gange troede Sussi, at hun havde mistet ham, har hun og ægtemanden ærligt fortalt i både interviews og på deres fælles profil på Instagram.

Det er et langt liv sammen, der nu har fundet vejs ende. Sussi og Leo var et par - både personligt og professionelt - lige siden deres teenageår. Arkivfoto: Henrik Louis

Her har fans og følgere i tusindvis fulgt kampen for Leos liv. Også da Sussi søndag skrev endnu et opslag på Instagram og afslørede, at hendes ægtemand og sjæleven igen var blevet indlagt i Hjørring, fordi hans nyrer nu også svigtede.

- Denne gang er der intet at gøre, lød det hjerteskærende i opslaget fra Sussi, som siden har udløst knap 9000 reaktioner og flere end 2700 kommentarer.

Nu er Leos lidelser forbi. I sine 67 år nåede han en masse og havde med garanti ideer til endnu mere. Han nåede dog ikke at få den granddanois, han ønskede sig, som parret fortalte til Nordjyske, da han senest blev udskrevet fra hospitalet 26. januar, og hvor det lød som om, at Leo havde lagt den værste krise bag sig.

Hvor Leo Brinkmann Nielsen drager hen herfra, er uvist. Om der en plads i paradis hos Den Almægtige er usikkert, for Folkekirken forlod han i december 1989, står der skrevet med håndskrift i kirkebogen fra Ingstrup Sogn. Men det bliver forhåbentlig et sted, hvor han må bappe løs på den pibe, der fulgte ham overalt.

På den landejendom mellem Saltum og Vester Hjermitslev, som parret købte i 1998, bliver der tomt.

- Hold kæft, hvor jeg kommer til at savne ham, skrev Sussi på Instagram, da hun delte nyheden om Leos tilstand.

Minderne om sit livs kærlighed får hun heldigvis lov at beholde.

- Jeg føler mig som verdens heldigste, at jeg har haft en helt vidunderlig mand, har det mest fantastiske job. Jeg glæder mig så meget til at komme ud og give den kærlighed tilbage, som I har sendt os.

Jeg ved, at jeg kommer til at savne Leo rigtigt meget, men vi har begge haft det sådan, at det hjælper ikke at have ondt af det med sig selv, så jeg vil give slip på Leo og lade ham komme videre, til hvad der nu er på den anden side, skriver Sussi i det opslag på Instagram, hvor hun deler nyheden om Leos død.

Leo Nielsen