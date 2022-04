Lykkelig eksminister hilser ny skat velkommen

NORDJYLLAND:Karsten Lauritzen, tidligere skatteminister og toppolitiker i partiet Venstre, har velsignet danskerne med en ny skat.

Denne gang er skatten dog helt personlig, for den 38-årige nordjyde er nemlig blevet far for første gang.

Søndag blev han og hustruen Karne Lykkebo Lauritzen nemlig forældre til en lille datter, som blev født på Amager og Hvidovre Hospital.

Det fortæller den stolte far sent tirsdag eftermiddag på Facebook, hvor han også bekendtgør, at der også er sat navn på den lille ny verdensborger.

"Velkommen til Augusta Benn Lykkebo Lauritzen 👼 Hun er fra første dag sin helt egen og det er herligt", skriver den tidligere minister, som også benytter lejligheden til at takke personalet, jordmødre og sosu’er på hospitalet for at hjælpe til med at "passe godt på det vigtigste jeg har".

Karsten Lauritzen blev valgt til Folketinget i november 2007, og han fungerede som sit partis retsordfører, før han i juni 2015 blev udnævnt til skatteminister i den anden Lars Løkke Rasmussen-regering.

Det tillidshverv bestred han frem til 27. juni 2019, hvor regeringen Mette Frederiksen blev præsenteret.

Karsten Lauritzen blev 19. juni 2021 viet med Karne Lykkebo, som arbejder for kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese, ved et bryllup i Tolne Skov. 14. januar i år overraskede toppolitikeren de fleste i det politiske Danmark ved at forlade Folketinget til fordel for et job som direktør for transportdivisionen i interesseorganisationen Dansk Industri.