Mette ser Vendsyssel som indbegrebet af Nordjylland

VENDSYSSEL:- Vendelboerne hviler enormt meget i sig selv. Der er ikke nogen, der foregiver at være andet end det, de er!

Beskrivelsen kommer fra Mette Rask Bentzen, der er Nordjyskes nye redaktionschef i Vendsyssel, og hun uddyber gerne:

- Der, hvor jeg kommer fra, vil mange også gerne understrege, at man bor ikke så langt fra Aalborg eller Aarhus. Det gør man ikke i Vendsyssel. Her er en særlig selvforståelse, og det er fedt!

Mette Rask Bentzen er født og opvokset i Hobro og holder af den egn, men synes altså, at vendelboerne og Vendsyssel er noget helt specielt. Og trods sine kun 35 år ved hun, hvad hun taler om:

- Jeg har arbejdet knap 10 år hos DR i Nordjylland og kørt rundt i hele regionen, så jeg ved, at Vendsyssel er indbegrebet af Nordjylland.

Kortvarigt medlem af VU

Men lad os lige starte fra begyndelsen: Mette blev født for 35 år siden i Hobro som mellemste barn. Hendes storebror er 49 og lillesøster 33. Hendes mor var skolelærer og er nu pensioneret, ligesom hendes far, der arbejdede som afdelingsleder hos Naturgas Midt-Nord.

Mette Rask Bentzen har arbejdet 10 år hos DR i Nordjylland og har som udgående reporter kørt gennem Vendsyssel mange sommermorgener - og når solen står op, er her smukt mange steder, understreger hun. Foto: Martél Andersen

Interessen for journalistik kom lidt ad omveje. En stor interesse for samfundsforhold gav stof til mange stile i folkeskolen, og det udviklede sig til en interesse for politik. Faktisk meldte Mette sig kortvarigt ind i Venstres Ungdom som 17-årig.

- Men jeg har faktisk aldrig stemt på dem i mit voksenliv, pointerer hun med et smil.

Interessen for samfundet og for politik samlede sig i journalistikken, som derfor blev Mettes metier.

Blå Bog Født i Hobro i 1987.

Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 2014.

Journalistpraktikant, reporter og redaktør hos DR i Aalborg.

Et år som redaktionschef for BT i Aalborg, indtil den lukkede.

Gift med Jakob og mor til Theodor og Eleanor.

Siden mødte hun Jakob, som hun nu er gift med på femte år. Han er uddannet ingeniør og arbejder som it-projektleder hos DXC Technology. Sammen har de Theodor på fem år og Eleanor på tre. Familien bor i hus i Gistrup i det syd-østlige Aalborg. Behageligt tæt på bedsteforældrene, når man har små børn.

Synlighed

Interessen for samfundet er der fortsat og kommer til udtryk i Mettes forventninger til og ambitioner med sit nye job:

- Der er mange dagsordner at tage fat på. Jeg vil gerne være med til at kigge på magtstrukturer og måske være med til at dreje redaktionen til at være mere magtkritisk. Og jeg vil gerne, hvis læserne vil bidrage til det. Hvis nogen sidder og tænker, at de har noget, der kunne gøres bedre, at pengene kunne bruges bedre, eller at der er noget, der bør kigges ekstra på, så vil jeg rigtig gerne høre om det.

- Jeg vil også gerne være med til at fortælle historier om de mennesker, der bor her. Dem, der har noget på hjertet, som kan vække refleksioner hos andre, eller som kan være med til at belyse en problemstilling, forklarer hun.

Vendsyssel-redaktionen Som redaktionschef i Vendsyssel er Mette Rask Bentzen chef for Vendsyssel-redaktionen, der dækker kommunerne Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø.

Der er 10 journalister og en journalistpraktikant.

Redaktionen holder til på Sct. Olai Plads 6 i Hjørring, men har også kontor i Tordenskjoldsgade 2 i Frederikshavn.

- Jeg synes, at Vendsyssel godt kan have en tendens til at blive glemt, måske fordi Vendsyssel ikke altid er blandt dem, der råber højest, men jeg vil gerne være med til at få fortalt de gode historier. Snakken går nogle gange mest om afvikling, men der er også en udvikling, og jeg vil gerne gøre mig umage med også at få fortalt om udviklingen.

- Vi har rigtig mange avislæsere i Vendsyssel, og det er jeg glad for, men vi har også mange andre tilbud, som jeg gerne vil være med til at udbrede. Vi har også nordjyske.dk, ligeher.nu og et lydunivers. Og det handler i sidste ende om at lave journalistik til nordjyderne, og jeg vil gerne, at flere nordjyder læser eller lytter til det, vi laver, for det er vores eksistensberettigelse.

Den nye redaktionschef vil også gerne være med til at repræsentere Nordjyske:

- Jeg vil gerne komme ud. Folk må altid gerne henvende sig, hvis de har et arrangement, hvor de tænker, at jeg kan bidrage. Jeg vil gerne være en synlig skikkelse. Vi kan som mediehus ikke eksistere, uden at nordjyderne bidrager, men jeg vil også gerne bidrage den anden vej, understreger hun.

En porøs psyke

Mette Rask Bentzen er i det hele taget en kvinde med noget på hjertet. For eksempel fortæller hun åbent om to perioder med depression.

- Første gang var i mit sene teenageliv, vist som 17-årig, og siden fik jeg også en efterfødselsreaktion. Det fortæller jeg gerne om, og jeg oplever, at det får andre til at fortælle om, at de måske har oplevet noget af det samme, siger Mette, der afviser, at det kræver mod at fortælle om det, når man er chef.

- Det kan godt se modigt ud, men jeg synes, det er noget, man gerne må sige højt. Man kan godt være chef og være følsom og en gang imellem have haft en porøs psyke, understreger hun.

Mette Rask Bentzen interesserer sig for politik - både på nationalt og internationalt plan. Foto: Martél Andersen

At hun har den holdning, tilskriver hun sine forældre:

- De har aldrig været flove, og de har aldrig signaleret, at det var noget, vi skulle holde for os selv. Og når først man er kommet igennem det en gang, så er det lidt nemmere næste gang, for så har man oplevet, at der er en vej ud, forklarer Mette, der giver både sine nære og professionelle æren for at blive rask igen.

- Jeg synes, at folk tager godt imod det, når jeg er ærlig, og jeg har det godt med at være ærlig.

Vild løber

Blandt andre oplevelser i Mettes fortid nævner hun også det at køre over 100 km/t på ski ned ad Die Rote 8'er i Wagrain i Østrig:

- Det var nok der, jeg var allermest bange, men det var også fedt, uddyber hun.

Og så er der de fem maratonløb - et i København og fire i Berlin. Mette er nemlig en glad løber:

- Jeg kan godt lide at løbe i naturen, men jeg kan også lide den mentale kamp, smiler hun og forklarer, at det at løbe er noget, hun gør alene. Altså undtagen til løbene i Berlin, hvor hendes far var med og var tilskuer.

- Det har været sådan nogle far-datter-weekender, jeg har nok altid været fars pige. Og det kan altså noget at se ens far være være stolt af én, selvom man er 35 år.