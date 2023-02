Lars Worm Beck er død: Nær ven sender ham i graven med særlig hilsen

BRØNDERSLEV:- Det er med stor sorg i vores hjerter, at vores elskede far pludselig er gået bort.

Galleriejer Lars Worm Beck, Brønderslev, er ikke mere.

Torsdag døde han - blot 57 år gammel - af eftervirkningerne fra en hjerneblødning, og den hjerteskærende besked om hans bortgang slog hans fire børn op på Galleri Becks Facebookside lørdag.

Arven efter far

Nyheden om dødsfaldet har ramt kunstverdenen i Nordjylland - og endnu længere rundt - hårdt. Lars Worm Beck var kendt og respekteret for sit passionerede forhold til kunst, som han med sikkerhed har arvet fra sin far, kunstkøbmanden Knud Worm Beck.

Lars Worm Becks pludselige død betyder, at galleriet på Markedsvej i Brønderslev er lukket på ubestemt tid. Foto: Lars Pauli

Det var faderen, der startede Galleri Beck i 1964. Efter at have flyttet det fra Aalborg til Ravnstrup og siden Brønderslev i 2007, var det sønnen Lars, han som 86-årig overlod galleriet til i 2014, da hans egne kræfter slap op.

Siden har Lars Worm Beck udviklet galleriet i Brønderslev til dobbelt størrelse. Her foldede han talrige kunstneres værker ud, åbnede dørene for den brede befolkning og gjorde kunsten tilgængelig for alle.

Han var leveringsdygtig i værker af nordjyske kunstnere som Johannes Hofmeister, Svend Engelund, Freddy Eriksen, Snekke Kristensen - samt en alenlang række af andre stærke kunstnavne fra nær og fjern.

Livslang passion

Allermest kendt var han dog for sin enorme passion for de værker, som kom fra den måske mest kendte nordjyske kunstner af alle, Poul Anker Bech.

- Ingen tvivl. Han var eksperten i Poul Anker Bech, fortæller en af hans næreste venner, kunstneren Henrik Busk Andersen fra Aabybro.

Henrik Busk Andersen er knust over tabet af sin nære ven. Arkivfoto

Lars Worm Beck er blandt andet manden bag den omfattende biografi om sit kunstneriske idol, der kan læses på kunstnerens hjemmeside.

- Poul Anker Beck må sidde i himlen og klappe i hænderne over, at Lars kommer op til ham. Men han må samtidig græde over, at den største formidler af hans kunst er død, fortæller Henrik Busk Andersen.

Mange af hans egne værker er gennem årene solgt gennem Galleri Beck og var som sådan en vigtig del af Lars Worm Becks forretning.

- Han havde også kastet sin kærlighed på min kunst, og vores samarbejde var formidabelt. Vi var som par nummer syv. Jeg har mistet min makker, som var meget mere end en tegnebog for mig. Han inspirerede mig og var en, jeg kunne fordybe mig sammen med. Vi var dybt fortrolige, og jeg kan stadig ikke forstå, at han er væk, siger Henrik Busk Andersen.

Det er kun tre dage siden, han modtog den rystende besked om sin vens død. På onsdag bliver Lars Worm Beck bisat fra Brønderslev Ny Kirke, og efterfølgende skal hans aske sænkes i jorden i en urne, som Henrik Busk Andersen efter børnenes ønske har udsmykket.

Henrik Busk Andersen har dekoreret den urne, som Lars Worm Becks aske skal ned i efter bisættelsen og den efterfølgende kremering onsdag. Urnen er udsmykket med fire hjerter, der symboliserer galleriejerens fire børn. Blandt flere inskriptioner på urnen står der også Poul Anker Bechs navn. Privatfoto

- Det er "pure love", fastslår Henrik Busk Andersen, mens minderne om hans nære ven står i kø.

Det er ikke alle, der blev plads til på urnens overflade. Men der blev bl.a. plads til fire hjerter, der symboliserer Lars Worm Becks fire børn, og nederst på urnen står der "Poul Anker Bech", "Big Daddy", "Art Gallery" og "9700 Brønderslev".

Det var det, der fyldte Lars Worm Becks liv.

Og venskabet med Henrik Busk Andersen.

Derfor er der også blevet plads til en helt særlig hilsen fra ham under bunden af urnen.

"Wish you were here".