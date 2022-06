Ny direktør på plads: Johanne vil gøre Himmerland til et turist-hit

VESTHIMMERLAND/MARIAGERFJORD: 43-årige Johanne Bugge bliver den nye direktør i spidsen for turismesamarbejdet Destination Himmerland fra 8. august 2022.

- Med Johanne får vi en visionær direktør, der har et særligt blik for de faktorer, som får turisterne til at sætte Himmerland øverst på hitlisten over deres foretrukne feriedestinationer. Johanne er den helt rigtige profil til at markedsføre Himmerland, så endnu flere turister får øje på alle de skønne attraktioner, som vores smukke landsdel byder på, siger Peter Hansen, der er formand for Destination Himmerland, i en pressemeddelelse.

Johanne Bugge har i godt og vel femten år har hjulpet kommuner og virksomheder med at vinde kampen om turisternes gunst.

Det er således både en ganske erfaren og yderst iderig kvinde, som efter sommerferien sætter sig for bordenden for det ambitiøse himmerlandske turismesamarbejde.

- Himmerland har et kæmpe potentiale. Tænk blot på stranden ved Øster Hurup, Danmarks smukkeste fjord, bindingsværksidyllen i Mariager, historiens vingesus ved Fyrkat og Aggersborg, de uberørte heder, golf i verdensklasse i Gatten og ikke mindst Limfjordsøen Livø. Læg hertil de mange gode museer, hyggelige købstæder, levende oplevelsescentre og gode overnatningsmuligheder, så er palletten fuld, når det gælder en dejlig ferie i Danmark siger Johanne Bugge.

Med mange år som selvstændig konsulent og blandt andet seniorkonsulent hos COWI er Johanne Bugge kendt i turistbranchen som en kapacitet, når det gælder udvikling af turismeerhvervet og oplevelsesøkonomien.

Det er ikke tilfældigt, at Johanne Bugge har lagt billet ind på direktørjobbet i Destination Himmerland.

- Min nære familie har sommerhus i Himmerland, og så jeg kender området godt helt fra barnsben. Derfor banker mit hjerte for Himmerland, og jeg ser det som en enestående mulighed at få lov til at udvikle landsdelen som turistdestination, slutter Johanne Bugge.

Hun er uddannet cand.scient.adm. fra Aalborg Universitet og har en bachelor i engelsk og internationale studier. Hun er gift med Morten Dich Johansen og sammen har de to sønner på henholdsvis 9 og 12 år.

Turismesamarbejdet Destination Himmerland blev en realitet 1. marts 2020, da Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune samlede deres turismeindsatser.

Den kommende turismedirektør vil referere til Destination Himmerlands bestyrelse, som består af de to kommuners borgmestre, direktørerne for Mariager Saltcenter, Hotel Amerika, Lille Vildmosecentret, hotelchef for Himmerland, salgs og marketingsmanageren for Landal GreenParks, samt Skovrider Bendt Egede Andersen fra Naturstyrelsen Himmerland.