Peter færdig på Gjøl Kro: - Urimelige krav fra udlejer

GJØL:Godt et år skulle det blive til for Peter Kjeldgaard som forpagter af Gjøl Kro. Dermed er det slut med monsterburgere for at trække gæster til byen.

- Vi forsøgte at nå til enighed om åbent alle dage i sommermånederne og kun åbent i vinterhalvåret for selskaber og særlige arrangementer. Der kommer jo ingen gæster om vinteren. Men det ville bestyrelsen ikke være med til, lyder det fra Peter Kjeldgaard.

Han har netop sammen med sin forlovede Natazja Torp overtaget det tidligere Restaurant Rusk i Aalborg, som han havde planlagt skulle være hans vinter-restaurant.

- Det er svært at trække kunder til om vinteren på Gjøl. Så planen var, at vi kunne give den max gas på Gjøl om sommeren og drive Restaurant Urt i Aalborg om vinteren, siger Peter Kjeldgaard.

Monsterburgeren nåede at blive vinterens trækplaster for Gjøl Kro. Arkivfoto

Men den løsning ser selskabet bag Gjøl Kro ikke som optimal. Ønsket er, at der skal være åbent på Gjøl Kro hele året.

- Det kan godt være, Peter mener, at der ikke har været opbakning til stedet om vinteren, men det må vi tilskrive corona. Der skal nok være kundegrundlag til en helårsforretning, siger René Poulsen, der har masser af godt at sige om sin snart tidligere forpagter.

- Vi har været rigtig glade for Peter, og han er lykkedes med at få Gjøl Kro på danmarkskortet. Alle siger, han laver fantastisk mad, men vi stopper samarbejdet af andre årsager. Vi mener, det må være svært at have sit fulde fokus på to steder, så derfor leder vi efter en ny forpagter, siger René Poulsen, der er direktør for Ejendomsselskabet Gjøl Kro A/S, der ejes af en stor gruppe af borgere på Gjøl.

For Peter Kjeldgaard er det en bittersød afslutning på et år som forpagter, der begyndte efter genåbningen i maj sidste år.

- Vejret var skønt, og vi havde en fantastisk sommer med masser af glade gæster. Da det så blev efterår med regn og rusk, så oplevede vi, hvilke stand kroen i virkeligheden var i. Efter et regnskyl dryppede det indenfor, og det blev aldrig udbedret. Vi fik heller aldrig kroen kalket, og der var andre ting, der tog meget lang tid at få fixet. Så vi var længe i dialog om at få ændret vilkårene for forpagtningsaftalen, for vi synes ikke, vi fik det fra bortforpagter, som vi var blevet lovet, siger Peter Kjeldgaard.

Gjøl Kros maskot. Foto: Henrik Louis Foto: Henrik Simonsen

Og det erkender René Poulsen fra Ejendomsselskabet Gjøl Kro A/S.

- Peter har da ret i, at der er nogle ting, der godt kunne have gået hurtigere. Mange ting skal gå stærkt for Peter. Men når vi ikke får de penge ind i forpagtningsafgifter, vi har aftalt, så er der heller ingen penge til at udbedre manglerne, siger René Poulsen.

Men det er egentlig lige meget nu. Aftalen er opsagt af Ejendomsselskabet Gjøl Kro A/S, og parterne er enige om at skilles i god ro og orden.

- Vi har lovet at holde de selskaber, der er i bogen indtil 4. juni, siger Peter Kjeldgaard, der i næste uge tager på Gjøl Kro for at aftale det praktiske for den sidste måned.