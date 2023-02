Pia: - I Brønderslev er der kampgejst, og det kan jeg godt li'

BRØNDERSLEV:59-årige Pia Mikkelsen var ikke i tvivl, da hun så at Brønderslev Handel søgte ny handelschef.

- Det er lige mig, tænkte hun og kort tid efter kunne hun kalde sig netop det. Handelschef i Brønderslev.

De seneste 14 år har Pia Mikkelsen drevet virksomheden KarmaCompany, hvor hun og to ansatte hjælper, hvis man har problemer med stress, sygdom eller andet, der giver knaster i livet og karrieren. Kunderne er private, virksomheder og kommuner, primært i Nordjylland.

Og det fortsætter hun med, da jobbet som handelschef ikke er en fuldtids beskæftigelse.

- Jeg søgte jobbet fordi jeg har arbejdet i Brønderslev i mange år og betragter den som min by, som jeg gerne vil være med til at udvikle. Og fordi jeg i et stykke tid havde tænkt, at jeg gerne ville være med til at udvikle nogle erhvervsmæssige netværk i byen, siger Pia Mikkelsen.

- Der er masser af udfordringer for detailhandelen, men jeg fornemmer en stor gejst og en optimisme i Brønderslev. Det understøttes af, at der ikke er ret mange tomme butikslokaler i byen, hvilket man jo ellers ser mange andre steder. Og den kampånd og lyst til at holde gang i tingene er lige i min ånd og noget, jeg gerne vil hjælpe videre sammen med butiksindehaverne, siger hun.

Desuden vil Pia Mikkelsen arbejde for at detailhandelen og erhvervslivet i fællesskab skal udvikle Brønderslev.

Pia Mikkelsen er uddannet markedsøkonom og har en fortid indenfor detailhandel. Hun har desuden arbejdet som sælger og salgschef inden hun blev selvstændig med Karma Company.