Stemmeslugeren fra Nørresundby: Orla Hav fylder 70

Orla Hav, folketingsmedlem, Rønne Allé 5, Nørresundby, fylder søndag 70 år.

For halvanden måned siden meddelte Orla Hav sin socialdemokratiske kredsbestyrelse, at den ved næste valg skal finde sig en ny folketingskandidat. Efter fire årtier som folkevalgt føler han, at han har aftjent sin værnepligt.

Politisk engageret har han sådan set været i hele sit voksenliv. Som 13-årig meldte han sig ind i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, siden var han i 15 år kredsformand i dén kreds, han livet igennem har tilhørt, og som han stadig kalder Nørresundby-kredsen, selv om det officielle navn i dag er Aalborg Nord.

Folkevalgt blev han første gang i 1983. Da døde amtsborgmester Jens M. Nielsen, og Orla Hav, der var første-suppleant, rykkede ind i amtsrådet midt i valgperioden. Her kom han især til at beskæftige sig med det sociale område og var stærkt involveret i særforsorgens udflytning.

1998 var han sit partis frontfigur og overtog amtsborgmesterposten efter Søren Madsen.

Da amter i 2005 blev til regioner, blev Orla Hav Nordjyllands første regionsrådsformand med et personligt stemmetal, der ikke siden er overgået ved noget valg i landsdelen: 86.432 nordjyske vælgere, svarende til 28,1 pct. af alle, der mødte frem, satte kryds ud for hans navn på stemmesedlen, og de nationale medier valfartede til Nordjylland for at beskrive, hvem denne (for dem) ukendte stemmesluger var.

Nordjyderne kendte imidlertid Orla Hav og følte sig tilsyneladende trygge ved at gå ind i en ny konstruktion med ham ved roret. Gennem 22 år havde de lært ham at kende som en regionalpolitiker, der hverken var til store ord eller ditto armbevægelser, men til gengæld til brede løsninger.

Hurtigt nåede han imidlertid til den erkendelse, at den nye region ikke var tjent med at have "en sur gammel mand", der fandt konstruktionen dybt ufornuftig, i front. Så selv om der var dem, også blandt hans nærmeste partifæller, som syntes, han svigtede de mange vælgere, der to år tidligere havde stemt ham ind i regionsrådet, tog partisoldaten imod opfordringen om at efterfølge Frank Jensen som Aalborg Nordkredsens folketingskandidat.

Ved det følgende folketingsvalg i 2007 blev Orla Hav endnu en gang nordjysk topscorer og skiftede regionshuset i Aalborg Øst ud med Christiansborg.

Han siger i dag, at han "på ingen måde har fortrudt skiftet," selv om livet som nyvalgt folketingsmedlem var meget anderledes end dét, han kom fra. Og selv om han, som mange andre i samme situation før og efter ham, har måttet sande, at kulturen i Folketinget er meget forskellig fra det mestendels konsensus-prægede virke i kommunal- og regionspolitik.

Selv oplever han et parlament, hvor der i partierne er "opbygget et professionelt lag af spindoktorer, der prøver at afmontere pressen, og hvor pressen til gengæld har som sit hovedfokus at stille politikerne i det værst tænkelige lys".

Hvad der er et resultat af hvad, kan være vanskeligt at sige.

Men godt for demokratiet og befolkningens opfattelse af politikerne er det ikke.

For ikke så længe siden oplevede han selv, hvordan en - som han ser det - fiktiv konflikt kreeres i medierne. En journalist, der havde hørt rygter om, at regeringen var ved at ændre sin SU-politik, spurgte Orla Hav - der intet kendte til planerne - hvordan han mente SU-systemet skulle skrues sammen. Orla Hav beskrev, hvad han opfattede som partiets officielle politik - men endte som kilde til en historie om, at der internt i partiet ikke var tilslutning til regeringens nye kurs.

Blandt andet derfor passer det Orla Hav fint at leve en mere tilbagetrukket tilværelse, der ikke ofte bringer ham i mediernes søgelys, men hvor han - på sin måde - arbejder med og for de sager, han finder vigtige og er betroet ansvaret for. Det har han gennem årene gjort med afsæt i poster som fødevareordfører, handicapordfører, formand for tingets kulturudvalg og i dag som erhvervsordfører.

Når han gør regnebrædtet op efter "spændende og lærerige år på Christiansborg", har hans væsentligste mission været "at give Nordjylland stemme i sager af betydning for Nordjylland". Det har "været en ære og et privilegium at få lov til at repræsentere de nordjyske borgere".

Han glæder sig over, at et lovforslag om en ny Limfjordsforbindelse nu er på vej. At den ny vej vil kunne ses og formentlig også høres fra hans højtliggende privatbolig nær Lindholm Høje, lever han fint med. Så kan alle se, at det ikke er af egen-interesse, men fordi det er af "helt afgørende betydning for udviklingen i Nordjylland", at han helt fra amtsråds-tiden har kæmpet for projektet.

Han ærgrer sig til gengæld over, at folketingskollegerne ikke for alvor har villet rokke ved strukturreformen - og især de "i mange tilfælde utilstrækkelige" tilbud, borgere med særlige behov gives. I hans optik og set gennem bakspejlet lod kommunerne sig narre til at tro, at de fik mere magt med strukturreformen.

- Virkeligheden er imidlertid, at staten tog de virkelig store opgaver, og årene siden da har vist igen, at staten er rigtig dårlig til driftsopgaver tæt på borgerne, siger fødselaren.

Orla Hav havde sin opvækst i Nørresundby, hvor han gik på Skansevejens Skole og på Sundby-Hvorup Gymnasium. Han fortalte langt senere offentligt, at hans forældre havde adopteret ham, og at han i amtsborgmester-årene efter et møde på Aalborg Sygehus blev hjulpet frakken på af en sygeplejerske, der viste sig at være hans biologiske mor.

De to nåede herefter at få nogle nære stunder sammen, inden hun kort tid efter døde af kræft.

1976 blev Orla Hav læreruddannet fra Aalborg Seminarium og underviste i folkeskolen i Dronninglund og Aalborg, inden han 1980 blev lærer på teknisk skole, hvor han var ansat indtil 1998 og virkede inden for servicefagene og de grafiske fag

Privat er Orla Hav gift med Benthe Hav. Parret har en datter. Til familien hører også tre voksne børn fra Orla Havs første ægteskab.

I fritiden har man gennem årene kunnet finde Orla Hav på det lokale stadion, på travbanen i Aalborg og i sommerhuset. Han og hustruen skiftede i 2018 den store villa i nærheden ud med det nuværende, noget mindre hus. Formålet med flytningen var blandt andet at få ryddet ud i alt dét, den store kælder gemte. Det lykkedes - i hvert fald delvist; men Orla Hav har stadig pjecer og andet fra de mange valgkampe, han livet igennem har været involveret i. ...

Når næste valg udskrives, vil han for første gang i mange år ikke være med. Han har dog stadig tillidshverv som formand for AOF og for Liselund Friplejeboliger i Vodskov samt som næstformand i Sundby-Samlingerne. Hans rødder til Nørresundby er stærke - og venerationen for lokalhistorien stor og stigende.

Lørdag aften skulle den runde dag have været markeret på Hotel Hvide Hus. Sidste weekend vendte Orla Hav imidlertid hjem fra et Nordisk Råds-møde i Sverige med corona-smitte, som efterfølgende har sendt både ham og hustruen i brædderne ret så eftertrykkeligt. Festen har derfor måttet udsættes til senere på året.