Støjberg skrev bog om Sussi og Leo - men først ville hun ikke

KØBENHAVN:Hun havde allerede et job som relativt nyvalgt folketingspolitiker, men de politiske opgaver var stadig så få og karrieren på Christiansborg så usikker for den senere minister, at Inger Støjberg tænkte mere end en gang over det tilbud, hun fik i 2004 om at skrive en bog om den nordjyske popduo Sussi og Leo, fortæller hun til Nordjyske i anledning af Leo Brinkmann Nielsens død.

- Allerførst tænkte jeg, at det nok ikke lige var noget, jeg skulle skrive. Efterfølgende tænkte jeg, at det nok var lidt for arrogant, hvis jeg ikke engang mødte dem, før jeg sagde nej. Derfor tog jeg op og besøgte dem en formiddag, som blev til både eftermiddag og hen under aften. Da jeg sad der hos dem, opdagede jeg, at de var nogle helt fantastiske mennesker, og hvis der nogensinde var nogen, jeg skulle skrive en bog om, så var det da dem, husker Inger Støjberg.

Efter en hel sommer på roadtrip med Sussi og Leo udgav politikeren og freelancejournalisten i november 2004 bogen "Toner i Livet" om det nordjyske musikerpar.

I 2004 udgav Inger Støjberg bogen "Toner i livet" om den nordjyske popduo Sussi og Leo. Arkivfoto

- De er det mest generøs par, man overhovedet kan forestille sig. Både med sig selv og overfor folk omkring og deres fans. De er præcis sådan, som de er, ægte og autentiske, og de gemmer intet væk, forklarer Inger Støjberg om sin oplevelse med Sussi og Leo, hvor hun utallige gange har oplevet dem tage publikum med storm.

- De har aldrig slået sig op på at være fantastiske musikere. Men de er fantastiske til at underholde. Det er muligt, at mange er kommet for at grine af dem. Men de er altid endt med at grine med dem. Og i al den tid har Sussi og Leo grinet hele vejen ned til banken. For de har også altid været gode forretningsfolk, og det har de været med et udstrakt hensyn til deres fans. Fans og publikum har altid været det vigtigste for dem, og sammen har de været alt det modsatte af at være krukkede. Jeg har en kæmpestor respekt for dem - både som mennesker og som underholdere. Det er så vildt, at de har kunnet holde tempoet i alle de år og aldrig nogensinde været uoplagte, siger Inger Støjberg.

Hun er ikke i tvivl om, at tabet af Sussis nærmest livslange partner - både privat og professionelt - kommer til at slå hårdt.

- Nu bliver det Sussi uden Leo, og det bliver uendeligt barskt. De har været uadskillelige i op- og nedture. Nu håber jeg bare, at fans vil være lige så generøse overfor hende, som hun og Leo har været overfor deres fans i alle de år, så de hjælper hende med at blive båret igennem det her, siger Inger Støjberg.