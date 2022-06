Surdejsbagerens mareridt: - Jeg ønskede at køre galt for at få fred

Klokken var ét om morgenen, og han var lige stået op efter få timers søvn. Igen. Sådan er bagerlivet, når man er selvstændig og skal bage surdejsbrød til alle og enhver.

Men denne tidlige morgen på vej til Skagen var ekstra hård. De mange arbejdstimer gennem måneder først i bageriet i Skagen og senere på Budolfi Plads i Aalborg tærede på ham.

Der var ingen mulighed for at kunne slappe af. Hans hjerne søgte desperat efter en udvej.

- Jeg havde det virkelig ad h til, siger Henrik Bruse, der på overfladen er en mand med krudt i og overskud til alle. Men indadtil denne aften sidst i marts var der intet overskud. Ressourcerne var brugt op.

- Jeg tænkte og tænkte på, hvordan jeg kunne gøre skade på mig selv. Måske bare køre lidt galt, så jeg kunne få dagen fri, siger den 42-årige bager, far til to.

- Jeg tænkte det så langt, at hvis jeg bare kørte langsomt, så ville jeg kun få lidt skrammer, siger han.

- Jeg tog også en masse corona-test, fordi jeg håbede, jeg så kunne få corona og dermed en pause og slippe for det pres, jeg havde udsat mig selv for, siger Henrik Bruse.

Surdejsbageren Henrik Bruse er i fuld gang med at lave sit nye sted på Budolfi Plads klar til åbning senere i begyndelsen af juli. Foto: Claus Søndberg

Lange arbejdsdage, der begyndte klokken to om natten i Skagen og sluttede ved almindelig fyraftenstid i Aalborg var lige hårde nok - og lige ved at knække Henrik Bruse.

Men hverken tankerne eller corona kunne hjælpe ham, og til sidst var det kroppen, der sagde fra, når nu hovedet ikke kunne.

- Jeg kom hjem fra arbejde og lagde mig til at sove. Derefter sov jeg i 25 timer. Jeg kom ikke op, så jeg kunne møde på arbejde i Skagen, og jeg kom heller ikke op, så jeg kunne tage på arbejde her i Aalborg. Jeg sov igennem det hele, og min kæreste prøvede at vække mig, men hun kunne ikke, siger Henrik Bruse.

Det skete faktisk igen dagen efter, og så var det slut. Det vidste han godt.

- Jeg lavede en aftale med min partner i Surdejsbageren i Skagen, Jesper C. Winther, om at afvikle det deroppe. Jeg dur altså ikke til at stå så tidligt op og arbejde så meget, siger han og blev enig med folkene omkring sig om at tage en uges ferie.

- Det begyndte også at gå ud over kvaliteten af mit arbejde. Brødene var bare ikke de samme, når jeg ikke var 100 procent tilstede. Og det gik jo ud over min vision om, at det SKAL være ordentlig kvalitet hver gang og hele tiden, siger Henrik Bruse.

Underligt nok, så var han ikke på noget tidspunkt så presset, at han ikke havde overskud til at lave surdejskurser. Og det undrede ham.

Surdejsbageren åbner en lille ny til juli her på Budolfi Plads. Jo, det bliver først til juli. Foto: Claus Søndberg

- Jeg kunne mærke, at jeg elsker at lave de kurser. Jeg får masser af positiv energi, og man får direkte feedback på undervisningen. Jeg hygger mig, og det hele foregår stille og roligt. Ingen ovne, der bipper. Og bagefter skriver kursisterne til mig med billeder af det, de selv har lavet. De kurser giver mig bare god energi, siger Henrik Bruse.

Hans mor kalder sig for Surdejsmama, og hun har været en del af Surdejsbageren, lige siden sønnen startede op i garagen. Hun fandt selv ud af at få sagt fra i tide, og nu er det sønnens tur.

- Min mor har været med hele vejen, lige fra garagen til Grønttorvet, lopper på havnen, hos Aktuel og nu her på Budolfi Plads. Det har betydet noget, så jeg vil gerne fortsat lave noget, min mor og jeg kan gøre sammen. Uden at brænde ud, siger han.

Sådan kom Surdej & Kaffe til. En lille butik neden for pladsen ved siden af Holte Vinlager, hvor der bare skal holdes surdejskurser og sælges lidt kaffe og bagegrej.

- Det er sådan, det skal være. Jeg vil gerne have min familie ind over, så det bliver lidt hyggeligt, siger han.

Læs mere om kurserne på Surdej & Kaffe, der åbner i begyndelsen af juli.