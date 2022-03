Thomas Kastrup-Larsen deler lykkelig nyhed

AALBORG:Borgmester i Aalborg Thomas Kastrup-Larsen skal giftes.

Det oplyser han på sin egen Facebookside.

- Det er en stor lykke for os begge at sige ja til hinanden og bekræfte kærligheden, skriver borgmesteren.

For nylig var han på knæ foran sin kommende hustru Kristine, som lykkeligvis sagde ja til forespørgslen.

- Der findes store og små øjeblikke i livet. Et af de helt store var, da jeg for nylig gik på knæ foran Kristine og hun gav mig sit ja til kærlighed og ægteskab, skriver Thomas Kastrup-Larsen og fortsætter:

- Kristine og jeg har oplevet meget sammen, både i modgang og medgang. Det at have et menneske i mit liv, som altid er der for mig og som jeg elsker så højt, gjorde at jeg ikke var i tvivl om, at jeg har lyst til at dele resten af mit liv med hende.

Den 49-årige borgmester har tidligere været gift og har tre børn fra tidligere ægteskab.

Det er endnu uvist, hvornår og hvordan brylluppet skal stå.