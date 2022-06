Thue Christiansen designede det grønlandske flag - søndag døde han i Hals

HALS: Kunstneren og designeren af det grønlandske flag Erfalasorput, Thue Hans Lynge Christiansen, er død, 82 år gammel. Han sov stille ind i sit hjem i Hals søndag morgen.

Det oplyser familien i en pressemeddelelse.

”Vores mand, far, svigerfar, bror, aataa og aataqqii sov stille ind i morges efter længere tids hjertesygdom", lyder det blandt andet fra familien, som også fremhæver, at Thue Christiansen håbede, at flaget ville give glæde til befolkningen og være med til at samle folket.

Thue Christiansen var autodidakt billedkunstner. Han blev født i Maarmorilik 25. februar 1940, og han voksende op i Maniitsoq med 10 søskende. Han blev uddannet lærer, og i 1979 blev han valgt til landstinget for Siumut, skriver sermitsiaq.ag.

Han efterlader sig hustru, tre børn og svigerbørn, ti børnebørn og to oldebørn.

Thue Christiansen vil blive mindet i Hou Kirke onsdag 29. juni. Bisættelsen vil ske på et senere tidspunkt i Nuuk.