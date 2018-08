Nazifortid sender flere ud af Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas leder, Jimmie Åkesson, som her taler ved et valgmøde tidligere på måneden, har fået travlt med at rydde op i sit parti efter afsløringer af, at flere kandidater har en fortid i nynazistiske bevægelser. Foto: 62210 Mats Andersson / Tt/arkiv/Ritzau Scanpix