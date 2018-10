Tre NBA-stjerner i karantæne efter vildt slagsmål

BASKETBALL: Slagsmål er ikke velset i verdens bedste basketballrække, NBA.

Tre spillere er blevet straffet hårdt efter et slagsmål i en NBA-kamp mellem Los Angeles Lakers og Houston Rockets.

Los Angeles Lakers-spillerne Brandon Ingram og Rajon Rondo samt Chris Paul fra Houston Rockets er suspenderet uden løn i samlet ni kampe.

Ingram er straffet med fire dages karantæne, mens Rondo slipper med tre dage.

Paul fik kun to dages karantæne, men han rammes hårdest økonomisk, da han er den bedst betalte af de tre. De to kampe uden løn koster Paul 491.782 dollar (3,2 millioner kroner).

Rondo bliver straffet med et økonomisk tab på 186.207 dollar (1,2 millioner kroner), mens Rondo skal af med 158.816 dollar (1 million kroner).

Natten til mandag dansk tid afsonede Paul den første karantænedag, da Houston Rockets tabte 112-115 til Los Angeles Clippers.

Houston Rockets-træner Mike D’Antoni er uenig i straffen til Chris Paul.

- Det er bare ikke retfærdigt. Hvis du vil suspendere ham i én kamp for at sætte et eksempel, så forstår jeg det.

- Kigger man på det økonomisk, så skal han betale tre gange mere end de andre spillere for at misse de kampe. Det virker ikke rimeligt, siger D’Antoni ifølge AP.

Ingram og Rondo afsoner den første karantænedag, når Los Angeles Lakers tager imod San Antonio Spurs natten til tirsdag dansk tid.

Slagsmålet skete natten til søndag dansk tid i Staples Center i Los Angeles, da Houston Rockets var knebent foran 109-108 i fjerde quarter mod Los Angeles Lakers.

Houston Rockets endte med at vinde kampen 124-115, men de vilde scener overskyggede LeBron James’ hjemmebanedebut for Los Angeles Lakers.

NBA forklarer, at Ingram straffes med fire dage for aggressivt at eskalere slagsmålet og slå ud efter Paul.

Rondo straffes for at spytte og slå ud efter Paul, som omvendt suspenderes for at prikke Rondo i ansigtet og ligeledes levere knytnæveslag.

- Hvad skulle han gøre? Bare stå og blive spyttet på og tage imod slag og sige: Det er okay, lyder det fra D’Antoni.

Rondo har efterfølgende nægtet at have spyttet på Paul.

Fra NBA lyder konklusionen, at der blev spyttet i retning af Paul og står fast på straffen til Rondo og de øvrige sanktioner.

- Vi ønsker ikke, at dette skal ske igen. Vi sender et klart signal om, at det ikke er acceptabel adfærd, og at man ikke kan gøre dette.

- Så i dette specifikke tilfælde er de mange karantænedage en hård straf for både klubberne og økonomisk også for spillerne, siger Kiki Vandeweghe, vicepræsident i NBA.

/ritzau/