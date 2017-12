Neas Energy-chef fratræder til næste år

AALBORG: Neas Energys administrerende direktør Bo Rydahl fratræder sin stilling i april næste år.

Han bliver erstattet på posten af Cassim Mangerah og Jonathan Westby, der er placeret i London hos Centrica, som ejer Neas Energy.

Ifølge en udsendt pressemeddelelse sker dette med henblik på en "fuld integration" af Neas Energy i Centrica.

Anders Bauditz, der i øjeblikket er driftsdirektør i Neas Energy, overtager til april det ledelsesmæssige ansvar for aktiviteten i Aalborg efter Bo Rydahl, men altså uden at blive registreret som administrerende direktør.

Derudover bliver Anders Bauditz ansvarlig for det samlede salgsområde i Centrica.

Bo Rydal indtræder efter sin afgang som administrerende direktør i bestyrelsen for Neas Energy.

Ændringerne i ledelsen får ingen negative konsekvenser for antallet af arbejdspladser i Aalborg og for aktiviteten der, understreger pressechef Rasmus Møller fra Neas Energy.

- En ufattelig rejse

- Det har været en helt ufattelig rejse og med den fulde integration af Neas Energy i Centrica til april, fandt jeg, at dette var det rette tidspunkt for mig at træde tilbage på, siger Bo Rydahl.

Han blev ansat som direktør i Neas Energy i 2002, da Neas var et kommunalt ejet elselskab med seks ansatte, som skulle sælges.

I de 15 år, der er gået siden da, er selskabet vokset til et globalt energihandelsselskab med aktiviteter på 30 markeder, flere end 300 ansatte og milliardindtægter.

Neas Energy var i en årrække ejet af en række nordjyske erhvervsfolk med Eigild B. Christensen i spidsen og Bo Rydahl selv.

De solgte sidste år Neas Energy til britiske Centrica med en milliardgevinst til følge.