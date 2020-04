EH Aalborg afventer appel - men savner uddybning på beslutning

HÅNDBOLD:EH Aalborgs kvinder og Nordsjælland Håndbolds mænd blev med et snuptag sendt ned i de næstbedste rækker, da sæsonen blev afblæst før tid grundet coronakrisen.

Det har enorme konsekvenser for begge klubber, som har appelleret til Håndboldens Appelinstans.

- Beslutningen strider mod al fairness, som det handler om i sport, siger Henrik Skals, der er direktør i EH Aalborg.

Det var i Udvalget for Professionel Håndbold, at man lukkede sæsonen med henvisning til en del af paragraf 20, som typisk bruges til at flytte tv-kampe, i Dansk Håndbold Forbunds (DHF) love.

Det blev så meddelt klubberne, og hos Nordsjælland Håndbold er direktør Hans Peter Dueholm også uforstående.

- Jeg synes ikke, at man bare kan henvise til en paragraf, når man træffer så stor en beslutning. Det er professionelle organisationer og virksomheder med levende mennesker ansat. Det er ikke en børnehave eller et puslingehold, siger direktøren.

Begge klubber afventer afgørelsen, inden de beslutter, om de i givet fald går videre til Danmarks Idrætsforbund (DIF) med sagen. Her er DIF's Appelinstans højeste myndighed.

I DHF gentager formand Per Bertelsen årsagen til, at man ikke ville udvide ligaerne.

- Det kan turneringskalenderen ikke bære. Der er ikke terminer. Skulle vi gøre noget i den kommende sæson, for at få det til at se fornuftigt ud, så skulle vi reducere med to hold.

- Vi er også nødt til at tænke på spillerne. De er materialet, siger formanden.

Senest blev ligaerne i Tyskland afblæst uden nedrykkere, men med to oprykkere i stedet. Med den udvidelse skal alle igennem 38 kampe i næste sæson. I Danmark er det kun DM-finalisterne, der kan nå det antal.

- Vi har fået at vide, at de fastholder beslutningen. Vi har ingen argumentation fået overhovedet.

- De siger, der ikke er plads i kalenderen, og det er hårdt for spillerne, og det er det måske også for et par klubber, der spiller europæiske kampe, men det er det altså ikke for hold i bunden.

- Det her (coronapandemien, red.) er jo ikke DHF’s eller vores skyld. Vi mener ikke, at det tjener håndboldens interesse at gøre det sådan, siger Henrik Skals.

I Nordsjælland er man enig.

- De har ikke vist os, hvorfor den beslutning, der er truffet, er bedst for håndbolden, og hvorfor en anden beslutning ville være dårligere, og hvad der er bedst for forretningen, siger Hans Peter Dueholm.

Ifølge Per Bertelsen er forklaringen enkel.

- Da vi lukkede turneringerne var der nogen, der lå øverst, og nogen der lå nederst, så der var ikke så meget at diskutere, siger han.

Karsten Madsen er formand for Håndboldens Appelinstans, hvor sagen har høj prioritet.

Han oplyser, at man i øjeblikket er ved at høre parterne, og at der sandsynligvis vil blive truffet en afgørelse i slutningen af uge 18 eller i begyndelsen af uge 19.

/ritzau/