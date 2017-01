Politikere glade for jubilæumsforestilling

Arsenal sænker danskerklub med sent mål i FA Cuppen

Nytårs-yoga i Jerslev Nytårsforsættet kan få et spark

Maria Hellerup Olsen blev topscorer for EH Aalborg med sine seks scoringer.

Hjemme i Aabenraa vandt Sønderjyske en sikker sejr på 29-22 i et opgør, hvor der aldrig rigtig var tvivl om udfaldet. Ved pausen havde hjemmeholdet således allerede etableret en føring på 17-10.

AABENRAA: Tidligere på sæsonen overraskede EH Aalborg, da det på hjemmebane blev til en sejr over liganedrykkerne fra Sønderjyske, men lørdag eftermiddag fik sønderjyderne revancheret det nederlag ganske grundigt.

