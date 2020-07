Dom: Helt efter bogen at rykke EH Aalborg ned

AALBORG:Ikke alle kampene i de bedste danske håndboldligaer var spillet, da coronakrisen satte ind, og sæsonen blev afgjort ved skrivebordet.

Alligevel havde Dansk Håndbold Forbunds (DHF) repræsentantskab ret til at dømme Nordsjælland, Odder og EH Aalborg til nedrykning.

Det skriver Danmarks Idrætsforbunds (DIF) Appelinstans i den begrundelse, der torsdag er sendt rundt til de nedrykkede klubber.

- Ved repræsentantskabets vedtagelse er der truffet afgørelse om afslutning på ligaen, selv om det fulde kamprogram ikke er afviklet. Appelinstansen finder, at afgørelsen må sidestilles med en ændring af Dansk Håndbold Forbunds love, står der blandt andet i kendelsen.

- Appelinstansen finder samtidig, at der også under hensyntagen til de helt særlige omstændigheder har foreligget fornøden hjemmel til at træffe denne afgørelse, da repræsentantskabet kan vedtage ændringer af Dansk Håndbold Forbunds love samt deltagelses- og funktionsbestemmelser, skriver appelinstansen.

For to uger siden modtog klubberne afgørelsen fra DIF's Appelinstans, som stadfæstede Dansk Håndbold Forbunds repræsentantskabs beslutning fra 25. maj.

Repræsentantskabet er DHF's øverste organ og udgøres af udvalgte repræsentanter fra samtlige af landets håndboldklubber.

DIF's Appelinstans lovede at komme med en begrundelse på et senere tidspunkt. Det er den, klubberne har modtaget torsdag.

Hans Peter Dueholm, direktør i Nordsjælland Håndbold, står tilbage med en række spørgsmål efter at have læst begrundelsen.

- Jeg savner, at de direkte forholder sig til vores påstande. Og en vurdering af implikationerne, når et specialforbund kan lovgive med tilbagevirkende kraft, siger han.

DIF's Appelinstans skriver i kendelsen, at der ikke er anledning til at tage stilling til appellen af afgørelsen fra Håndboldens Appelinstans 5. maj. Her havde klubberne krævet, at sagen skulle sendes tilbage til Håndboldens Appelinstans, som i stedet havde sendt den videre til repræsentantskabet.

Da sæsonen blev afblæst før tid på grund af coronasituationen, lå Nordsjælland til nedrykning i herreligaen med fire point op til redning med to grundspilskampe tilbage.

Bedre så det ud for EH Aalborgs hold i landets bedste række på damesiden, hvor nordjyderne havde tre kampe til at kæmpe sig til en ny sæson. Holdet havde samme pointantal som Skanderborg.

Odder fra herrernes 1. division havde også en fin mulighed for at forblive i rækken, men blev også dømt til nedrykning.

/ritzau/