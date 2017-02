HADSTEN: Vendsyssel Håndbold balancerer på kanten af nedrykning i kvindernes 1. division. Lige nu indtager vendelboerne niendepladsen i 1. division, hvilket lige nøjagtig er nok til at klare frisag.

De nordjyske kvinder ligger dog á point med nummer 10 og 11, der skal spille om at undgå nedrykning. Samtidig ligger nordjyderne blot et point over 12. pladsen, der giver en direkte billet til 2. divisionshåndbold.

Det står klart efter lørdagens nederlag på 27-23 ude mod oprykningskandidaterne fra Hadsten Sports Klub.

- Vi skal have disciplin og tro på, vi gør det rigtige. Vi skal tage det roligt og stole på, at vi er, hvor vi skal være. Og så skal vi undgå at gå i panik, siger vendelboernes cheftræner, Morten Arvidsson.

Han ser med fortrøstning på de resterende fem runder af 1. division, hvor nordjyderne møder tre af holdene omkring nedrykningszonen samt midterholdet fra Horsens. De sidste fem runder skal kaste seks point af sig, for at nordjyderne fastholder den livgivende niendeplads, vurderer Morten Arvidsson.

- Vi har fire kampe mod hold, der passer os godt, og hvor vi har gode chancer for at få point. Vi ved godt, der ikke er noget, der er givet i denne række. Men vi har trods alt ikke et skræmmende program tilbage, men det er skræmmende, fordi de andre hold også gerne vil have point, siger Morten Arvidsson.