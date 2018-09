Nedtur for Klovn - seerne falder fra

UNDERHOLDNING: Den nye sæson af komedieserien "Klovn" på TV2 startede helt i top ved premieren 13. august som dén uges mest sete udsendelse. Dengang så hele 688.000 med, da Casper Christensen og Frank Hvam klovnede rundt på skærmen, fremgår det af seermålingen fra Kantar-Gallup.

Men siden er seertallet skrumpet.

Ugen efter premieren røg "Klovn" ned på en syvendeplads på listen over de mest sete udsendelser - med 500.000 seere. Og i sidste uge skrumpede seertallet yderligere til 460.000, hvilket sendte "Klovn" ned på niendepladsen.

Seertallene for fjerde afsnit, mandag 3. september, er endnu ikke offentliggjort, men flere tv-anmeldere var bestemt ikke begejstrede. Ekstra Bladet og BT gav kun to ud af seks mulige stjerner til det afsnit, og Ekstra Bladets Henrik Queitsch kalder afsnittet for "det hidtil ringeste i serien". "Hverken sjovt eller pinligt nok. Det var bare kedeligt", lød dommen fra Ekstra Bladet.

BT’s anmelder Kristian Dam Nygaard skrev, at "dårligt skuespil" trak ned og tilføjede: "Er det overhovedet sjovt længere?"

Bedre går det for DR’s søndagssatsning med "Mord uden grænser". Afsnittet i søndags, 2. september, blev ugens mest sete udsendelse med 588.000 seere, ifølge målingen fra Kantar-Gallup.

NORDJYSKEs tv-anmelder Tune Kristensen jublede dog ikke. Han uddelte fire stjerner til afsnittet og skrev, at "Mord uden grænser bestemt ikke er stor drama", men "rimelig uforpligtende søndagskrimiunderholdning."

