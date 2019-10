Negative kommentarer presser Vild med dans-deltager til stop

ODENSE:Umut Sakarya, der er kendt for at eje Guldkroen, trækker sig fra tv-programmet "Vild med dans".

Det gør han på grund af negative kommentarer på sociale medier.

- De startede med personlige svinere, som intet havde at gøre med dansen, underholdningen og det sjove.

- Den sidste dråbe, som fik glasset til at flyde over, var, at disse mennesker er begyndt at svine mit hjertebarn, Guldkroen, til helt uden filter, skriver han på Facebook.

Umut Sakarya er kendt for at lave traditionel dansk mad og har været en populær deltager i programmet, selv om hans evner i dans har været beklikket.

Øjensynligt har deltagelsen dog også udløst en stor mængde negative kommentarer på sociale medier.

I forbindelse med sit opslag på Facebook har Umut Sakarya lagt en række udklip af negative kommentarer op.

De tæller blandt andre en Eva Birkedal, der kalder ham grim, en Susan Bagge, der kalder ham en klovn, og en Naja Branner, der også kalder ham en klovn og mener, at han skal "tilbage til sit køkken".

- Jeg vil undskylde mange gange til dem, som gerne vil se mere af os i "Vild Med dans", men jeg kan virkelig ikke mere, og det er nok bedst at slutte, mens legen er god i stedet for en grim afslutning for mig, skriver Umut Sakarya.

