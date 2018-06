Nej til at skåne rabatterne

MORS: Et forslag fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) om på forsøgsbasis at undlade at slå rabatterne langs de små kommunale veje i Morsø Kommune fik i går en nedadvendt tommelfinger i udvalget for teknik og miljø.

Forslaget udspringer af et møde i Grønt Råd i Morsø Kommune sidste efterår. DN’s Morsø afdeling og formanden for vejafdellngen i Teknisk Drift talte sammen om at iværksætte et forsøg og udvalgte nogle strækninger, hovedsagligt på Vestmors, hvor kommunens folk kunne undlade at slå rabatten i løbet af foråret, uden det angiveligt har nogen sikkerhedsmæssig betydning.

De udvalgte strækninger er Dæmningen på Agerø, Kringsholmen, Karby Mark, Agervejle og Dybdalsvej. På mødet med DN blev det aftalt at prøve i et år og evaluere på det året efter. Formålet skulle være at give bedre levemuligheder for fugle, dyr og insekter. Forsøget fik teknik og miljødirektør Arne Kirks opbakning og indstilling, men ikke politikernes.