TÅRS/VRÅ: Formanden for børne-, skole- og uddannelsesudvalget, Kasper Maarup Andersen (K) stod alene med et forslag om at lægge skoledistrikterne Vrå Skole og Tårs Skole sammen til ét distrikt. Alle andre i udvalget går imod.

De to Venstre-medlemmer havde allerede vist modvilje mod idéen, da udvalget sendte forslaget i høring. De stemte imod at sende det ud, og de argumenterede med, at man ikke skulle begynde at ændre på skolestrukturen allerede nu, da skolerne trænger til ro.

Men hverken lokallistens medlem af BSU eller socialdemokraterne kunne acceptere forslaget om at sammenlægge de to distrikter.

Idéen bag forslaget om en fusion var, at de to eksisterende skoledistrikter skulle lægges sammen til ét distrikt med ét budget, én skoleledelse, én personalestab og én skolebestyrelse.

I høringssvarene var modstanden meget markant. Af 25 svar var 22 imod en sammenlægning, mens de sidste var beherskede for det.

Modstanden går fortrinsvist på, at borgerne frygter, hvad politikerne senere finder på. Det kan være en nedlæggelse af overbygningen i Tårs og Løkken eller simpelthen i lukning af de to skoler.