Britisk parlament stemmer ja til udsættelse af brexit

LONDON: Med stemmerne 412 mod 202 har det britiske parlament støttet regeringens forslag om at bede EU om udsættelse af brexit.

Ifølge flere britiske medier vil premierminister Theresa Mays næste skridt være for tredje gang at fremsætte sin plan for skilsmisse med EU.

Den er blevet nedstemt to gange tidligere. Senest tirsdag aften.

De samme medier rapporterer, at en ny afstemning om planen, som May har forhandlet med EU, vil komme til afstemning tirsdag i næste uge og lige forud for et EU-topmøde, hun skal deltage i.

Ifølge hendes talsperson forpligter Theresa May sig til at viderebringe de lovgivningsmæssige foranstaltninger, som skal til for at ændre datoen for briternes udtræden, som efter den hidtidige plan er 29. marts.

Oppositionspartiet Labours leder, Jeremy Corbyn, mener, at Mays aftale og en no-deal ikke længere er farbare løsninger. Men en ny folkeafstemning om EU kan være vejen ud.

- Det er en realistisk måde at bryde dødvandet, siger Corbyn.

Corbyn og Labours ledelse ville dog cirka en times tid tidligere ikke stemme for et ændringsforslag om en ny folkeafstemning. Det forlød, at forslaget kom for tidligt.

Forslaget fik kun 85 stemmer, mens 334 stemte imod. Mange af de 646 medlemmer i parlamentet undlod at stemme.

Tidligere sikrede regeringen sig en meget snæver sejr om brexit, da parlamentet med 314 stemmer mod 312 afviste et ændringsforslag om, at parlamentet skal overtage kontrollen med den britiske udtræden af EU.

Forslaget ville have betydet, at der skulle gennemføres en række "indikative" afstemninger om brexit

Indtil EU siger ja til en udsættelse, så gælder det fortsat, at Storbritannien skal forlade EU 29. marts.

Det kræver enighed blandt de 27-EU-lande for at give briterne en udsættelse af datoen.

EU-Kommissionen meddeler umiddelbart efter afstemningen torsdag, at EU's ledere ved en anmodning om udsættelse af brexit vil tage højde for begrundelsen og varigheden af udsættelsen.

/ritzau/