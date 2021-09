Nekrolog: Dansk cykelsport har mistet sit joviale anker

KØBENHAVN:Med sin joviale personlighed trådte Chris Anker Sørensen sig direkte ind i hjerterne hos de danske cykelfans.

Han var aldrig blandt de mest vindende. Men var cykelsport en konkurrence om folkets gunst, ville "Oksen fra Hammel", som blev hans kærlige kælenavn efter en satirekarakter, have en trofæsamling større end de fleste.

Han havde vinket farvel til den professionelle cykelkarriere. Men kærligheden til turene på landevejen varede ved for den lune jyde, som lørdag omkom af sine kvæstelser efter en ulykke i Belgien, hvor han ifølge TV 2 blev påkørt af en bil, da han var ude at cykle. Han blev 37 år.

Den folkekære ekscykelrytter havde bragt sin popularitet fra Tour de France-feltet ind i tv-studiet, hvor han var drejet over i en rolle som ekspert hos TV 2.

Det var netop i dette job, han var draget til Flandern i Belgien med resten af TV 2 for at dække det forestående landevejs-VM. Som han med jysk lune og stor viden har dækket både Tour de France og andre store løb i nu en håndfuld år.

Som oftest havde han cyklen med. Både for at kunne levere faglighed til seerne om ruten, og fordi en gammel travhest stadig har brug for at røre sig.

Den lette bjergrytter skrev tilbage i 2007 kontrakt med det daværende Team CSC-hold med Bjarne Riis som holdejer.

Tidligt gav han prøver på sine evner, når stigningsprocenterne ramte. I 2008 hentede han etapesejre i både Østrig Rundt og Dauphiné Libéré, mens han største sejr kom i 2010.

I et stærkt besat Giro d'Italia vandt den danske klatrer løbets første bjergetape - hans eneste sejr i en grandtour.

Hans store hæmsko var evnerne på en enkeltstartscykel. De rakte ikke langt og umuliggjorde sejre i både større og mindre etapeløb. I stedet blev han en vigtig bjerghjælper for Bjarne Riis' hold under skiftende holdnavn gennem tiden.

Karrierebremsen satte sig lidt fast, indtil Chris Anker Sørensen kørte et fremragende DM i 2015 og blev dansk mester i linjeløb.

Efter russiske Oleg Tinkovs overtagelse af Tinkoff-Saxo og aversion mod de danske ryttere, sikrede DM-titlen Chris Anker en kontrakt hos franske Fortuneo-Vital - og en femte og sidste Tour de France-deltagelse som aktiv.

Han nåede i alt 12 grand tour-deltagelser, inden han i 2017 og 2018 trådte karrierens efterår på lavere niveau hos danske Riwal.

Det var samtidig her, han indledte karrieren som tv-ekspert hos TV2. I den rolle nåede han yderligere fem ture til Tour de France, inden en belgisk træningstur tog livet fra ham.

Han efterlader sig en kone og to døtre.

/ritzau/