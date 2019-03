NemID bliver udskiftet om tre år: Nets skal udvikle ny version

KØBENHAVN: Det bliver betalingsselskabet Nets, der blandt andet står bag Dankortet, som skal udvikle den næste generation af NemID.

Den nye version er allerede døbt MitID og bliver lanceret i 2021. Det oplyser Digitaliseringsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Nets stod også for udviklingen og driften af NemID og har vundet udbuddet foran tre andre selskaber.

Når den nye løsning bliver taget i brug, vil det være uden nøglekortet i den papversion, som mange kender i dag.

I stedet vil der blive andre muligheder for at logge ind. Det vil blandt andet blive i form af en app - ligesom den nuværende NemID-nøgleapp.

Der vil dog være mulighed for at bruge forskellige fysiske løsninger, hvis man har behov for det.

Den nye version skal være mere fleksibel end NemID. Det vil blandt andet gøre det muligt at tilpasse systemet til nye muligheder eller trusler i fremtiden.

- Med MitID sørger vi for, at den nationale, digitale infrastruktur også fremadrettet vil være et stærkt fundament for det digitale Danmark, siger Rikke Hougaard Zeberg, direktør for Digitaliseringsstyrelsen, i en kommentar.

- Samtidig sikrer vi, at brugerne fortsat kun har ét sikkert, digitalt ID, som de er trygge ved at bruge. Det er en vigtig brik i den gode relation mellem offentlige myndigheder, borgere og virksomheder, siger hun.

Brugerne flyttes fra NemID til MitID over en periode på ni måneder.

Mens MitID tages i brug, vil de to løsninger køre side om side. NemID lukker, når MitID er fuldt indfaset i 2022.

/ritzau/