Nemt: Kontaktløs betaling tromler frem

AALBORG: Næsten 45 procent af de Dankorttransaktioner, der blev gennemført i Aalborg i december, foregik kontaktløst - enten med selve Dankortet eller med Dankort-app’en. På landsplan er det næsten 43 procent.

Kontaktløs betaling er godt på vej til at blive danskernes foretrukne betalingsform, og den udvikling er mildt sagt gået stærkt.

Det første kontaktløse Dankort blev således udstedt 17. august 2015.

Kortene skiftes ud i takt med, at de gamle når udløbsdatoen, og lige nu har omkring 75 procent fået et af de nye.

Og på butikssiden er det næsten 80 procent, der er i stand til at modtage kontaktløs betaling.

- Det gør udviklingen endnu mere bemærkelsesværdig. De fleste af os bruger det, hvor vi overhovedet kan. Har man først brugt det, bliver det den foretrukne betalingsform. Det er nemt, hurtigt, og det virker, og derfor har danskerne taget det til sig, siger Jeppe Juul-Andersen, der er direktør hos Nets med ansvar for Dankort.

Højere beløbsgrænse

Pr. 1. februar hæves beløbsgrænsen fra 200 til 350 kroner, og dermed vil langt hovedparten af danskernes betalinger kunne gennemføres kontaktløst.

Et lille minus er måske, at Nets samtidig regulerer hyppigheden af, hvornår man afkræves pinkode for at gennemføre betalingen.

- Det bliver lidt oftere, men mange vil som nu ikke rigtig opleve det, fordi de når at bruge pinkoden til en betaling over beløbsgrænsen, hvilket medfører, at vi nulstiller vores risikovurdering, siger Jeppe Juul-Andersen.

Jeppe Juul Andersen, direktør hos Nets med ansvar for Dankort: - De kontaktløse betalinger vil fortsat vinde frem. ?Foto: Nets

Direktøren oplyser, at der ikke er en fast grænse for, hvornår man kræver pinkode.

- Det afhænger for eksempel af, hvor mange betalinger man gennemfører hurtigt efter hinanden, eller hvis man bevæger sig hurtigt over længere afstande. Så stiger risikoen for at blive afkrævet pinkode, siger Jeppe Juul-Andersen.

Kontaktløse Dankort-betalinger bruges mere og mere. Foto: Pressebillede

Nogle har også taget det næste skridt og downloadet Dankort-app’en, som gør det muligt at betale kontaktløst med mobilen. Og den udvikling vil fortsætte, spår Jeppe Juul-Andersen.

- Mobilen har vi næsten altid på os, og den løsning, der nu findes, fungerer lige så godt som selve Dankortet. Det er nemt, og du skal ikke have Dankortet frem, så vi tror, at brugen af mobilen til betaling vil stige, siger Jeppe Juul-Andersen.

Dankort er billigst

Dankortet er langt fra det eneste elektroniske betalingsmiddel på markedet, men ifølge Forbrugerrådet Tænk er der god grund til at vælge Dankortet frem for andre kreditkort eller mobilbetalingsløsninger.

Forbrugerrådets analyse viser, at Dankortet medfører de laveste omkostninger, og selvom man som forbruger ikke direkte bliver pålagt gebyrerne, så kommer man alligevel til at betale, fordi butikkernes udgifter til gebyrbetaling kun kan hentes et sted - nemlig hos forbrugerne.

- I almindelige butikker og ved køb af almindelige forbrugsgoder på nettet anbefaler vi Dankort. For det er billigst for os alle sammen som samlet forbrugergruppe, og der er ikke specielle fordele knyttet til at bruge Visa eller MasterCard, der kan begrunde, at man bruger dem i stedet, siger vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk Vagn Jelsøe.

Apple Pay anmeldt

Der er dog undtagelser fra reglen.

- MasterCard tilbyder forsikring mod konkurser og typisk også diverse andre ting som for eksempel bagage, der kommer for sent frem på rejsen. Så når man køber noget større ved forudbetaling på nettet - for eksempel flybilletter eller koncertbilletter, er man bedre sikret ved at anvende MasterCard, uden at det koster mere - da der nu er gebyrforbud på kortbetalinger, siger Vagn Jelsøe.

Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk: - I almindelige butikker anbefaler vi at bruge Dankort.?Foto: Tænk

Forbrugerrådet har i november 2017 anmeldt Apple Pay til Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Dels fordi Apple automatisk vælger den dyrere Visa-betaling frem for Dankort-delen på et Visa/Dankort, dels fordi Apple bruger teknologien til at udelukke andre betalingsløsninger, for eksempel Mobilepay.

- Over halvdelen af alle danske smartphones er fra Apple, og mobile betalinger er i kraftig vækst. Det kan derfor blive en alvorlig trussel mod Dankortets fremtid, hvis alle danske iPhone-ejere begynder at bruge deres mobil til at betale med, og dette kun kan ske som en Visa-betaling. Vi har derfor spurgt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, om de er enige i, at Apple i strid med lovgivningen misbruger en dominerende markedsposition på en måde, der er til skade for danske forbrugere, siger Vagn Jelsøe.