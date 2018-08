Nephew giver eksklusiv koncert i Gigantium

AALBORG: Nordjyske Nephew-fans kan glæde sig. Det danske band har netop annonceret 10 arenakoncerter rundt i landet til forår, og den 16. marts 2019 giver Nephew koncert i Gigantium. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Hvis man vil have fingrene i et par billetter, skal man sidde klar ved tasterne fredag klokken 10, hvor billetsalget starter.

Stor efterspørgsel

Da Nephew i efteråret 2017 offentliggjorde de første to koncerter efter 5 års pause, forsvandt alle billetter på et døgn. Siden da har fans efterspurgt flere koncerter.

- Da vi planlagde 2018 var det med få koncerter, fordi vi gerne ville fornemme om folk havde lyst til at se os, og om vi selv havde lyst til at spille. Til begge dele må svares: Kæmpe Ja! Vi har virkelig lyst til at komme på landevejen med både de gamle sange og de nye sange fra vores kommende album "Ring - i - Ring", og det lader glædeligt nok til at der er folk derude, der gerne vil have besøg af os, siger forsangeren Simon Kvamm i en pressemeddelelse.

Samarbejde med Nibe FestivalAfviklingen af koncerten i Gigantium sker i samarbejde med Nibe Festival.

- Vi er utroligt glade for, at Nephew og The Artist har valgt os som samarbejdspart. Vi vil bruge al vores erfaring og vores stærke organisation til at give gæsterne en drøngod oplevelse. Vi er ikke i tvivl om, at Nephew performer. Vi vil altså helt sikkert følge Kvamm og co. trop, så det på alle måder bliver en unik aften i Gigantium, siger festivalleder Peter Møller Madsen.

Nephew kan også opleves i Århus, Odense, Sønderborg, Holstebro, København, Roskilde, Næstved, Esbjerg, Vejle i marts måned næste år.