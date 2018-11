Nerver fylder EH Aalborgs tredje bundbrag

HÅNDBOLD: Først slog de Ajax København. Så tabte de knebent til Skanderborg. I dag står det tredje bundbrag i rækken så for EH Aalborg.

De mødes i Nørresundby Idrætscenter med Ringkøbing, der ikke har vundet en kamp i HTH Ligaen siden sæsonens første runde.

- Vores tilgang er jo, at det her er det tredje slag. Vi går altid på banen for at vinde, men her er det virkelig krig, siger bagspiller Julie Jensen.

Hun nyder de tætte og intense opgør i bunden af kvindernes bedste række.

- Man ved jo, at det bliver tæt. Selvfølgelig er der flere nerver på end, når man møder Odense eller København. De kampe er også fede, men de skal selv falde lidt igennem, før vi får en lige kamp. Mod hold som Ringkøbing er det ekstra spændende, synes jeg, siger Julie Jensen.

Kampen mellem bundholdene starter klokken 15.