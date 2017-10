Net- og mobilbank nede hos Nordea

INDLAND: Nordea er tirsdag formiddag ramt af et it-nedbrud, der betyder, at kunderne ikke kan logge ind på deres mobil- og netbank.

Ved ti-tiden kunne pressekonsulent Tenna Schoer fra Nordeas presseafdeling ikke sætte nogen tidshorisont for, hvornår man forventer at have bankens systemer oppe at køre igen. Men der arbejdes naturligvis på højtryk på sagen fra bankens it-afdeling.

Nedbruddet har kun ramt log-in til mobil- og netbank-løsningerne, ikke bankens bagvedliggende systemer.