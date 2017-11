Netflix bryder med Kevin Spacey efter anklage om overgreb

Netflix kapper alle bånd til skuespilleren Kevin Spacey, der er stjernen i streamingtjenestens hitserie "House of Cards".

Det oplyser Netflix ifølge flere amerikanske medier.

Meldingen kommer, efter at skuespilleren Anthony Rapp tidligere på ugen beskyldte Kevin Spacey for at have gjort seksuelle tilnærmelser mod ham i 1986, da Rapp var 14 år.

- Netflix vil ikke være involveret i yderligere produktion af "House of Cards", der inkluderer Kevin Spacey, oplyser streamingtjenesten i en erklæring ifølge The Wall Street Journal.

Netflix oplyser videre, at tjenesten i samarbejde med produktionsselskabet Media Rights Group, der producerer "House of Cards", vil beslutte, hvad der videre skal ske med den populære serie.

Tidligere på ugen oplyste Netflix, at streamingtjenesten vil suspendere produktionen af den sjette sæson af serien, mens den "vurderer den nuværende situation".

I erklæringen udsendt natten til lørdag dansk tid oplyser Netflix også, at selskabet ikke vil gå videre med udgivelsen af filmen "Gore", som har Kevin Spacey i hovedrollen.

58-årige Kevin Spacey har forklaret, at han ikke husker det, der angiveligt skete i 1986.

- Hvis jeg optrådte, som han (Anthony Rapp) siger, så skylder jeg ham en stor undskyldning for at have udvist, hvad der måtte have været en stærkt upassende, beruset opførsel, skrev Spacey i en erklæring søndag.

Kevin Spaceys undskyldning er blevet kritiseret voldsomt, fordi han samtidig brugte lejligheden til at anerkende sin homoseksualitet:

- Som de, der er tættest på mig, ved, så har jeg i mit liv både haft forhold til mænd og kvinder. Jeg har elsket og haft romantiske forhold med mænd hele mit liv, og jeg vælger nu at leve som en homoseksuel mand.

Ifølge The Wall Street Journal er der indtil videre filmet to afsnit af den sjette og sidste sæson af "House of Cards".

/ritzau/