Netflix fyrer sin talsmand for brug af N-ordet

Netflix har fyret sin talsmand, Jonathan Friedland, efter at han to gange har brugt det racistiske og stærkt nedsættende ord "nigger" (på dansk neger, red.) under møder med personale.

Det oplyser Friedland selv fredag.

- Jeg forlader Netflix efter syv år. Ledere er nødt til at være gode eksempler. Det var jeg desværre ikke, da jeg på ufølsom vis talte med mit hold om ord inden for komedie, der er fornærmende, skriver han på Twitter.

- Jeg har det forfærdeligt over de bekymringer, jeg har givet personer i en virksomhed, jeg elsker, og hvor jeg ønsker, at alle føler sig inkluderet og værdsat.

Jonathan Friedland - ej at forveksle med The Guardians klummeskribent Jonathan Freedland - har tidligere haft forskellige kommunikationsroller hos Disney.

Før han begyndte at arbejde i kommunikation, var han ti år på avisen Wall Street Journal.

Netflix har ikke kommenteret fyringen. Til gengæld har Variety Magazine offentliggjort den meddelelse, som administrerende direktør Reed Hastings sendte til alle medarbejderne fredag.

- Jonathan bidrog rigtig meget på mange måder, men hans beskrivende brug af N-ordet ved mindst to lejligheder på arbejdspladsen viste uacceptabelt lav racebevidsthed og følsomhed og er ikke i overensstemmelse med vores værdier som et selskab, skriver Netflix' topchef.

Reed Hastings oplyser videre, at den første hændelse fandt sted "for flere måneder siden" under et møde om følsomme ord. Den anden hændelse fandt sted et par dage senere, da Jonathan Friedland diskuterede den første hændelse med to sorte medarbejdere.

Friedland undskyldte straks, da der blev gjort indvendinger ved den første hændelse. Men det faktum, at han gjorde det igen, "bekræfter en dyb mangel på forståelse", skriver Reed Hastings.

/ritzau/AFP