Nethandlen sætter rekord - Ekspert: Vi er dovne og bange

E-HANDEL: 2018 tegner til at blive endnu et rekordår for dansk e-handel: I alt 133,5 milliarder kroner står danskerne til at forbruge på nettet i løbet af året, og det er en stigning fra sidste år på hele 23 procent, skriver DIBS, der er en del af Nets, i en pressemeddelelse.

Tallet fremgår af rapporten Dansk E-handel 2018, som DIBS netop har offentliggjort.

- Danskernes købelyst er i topform, og der er meget at glæde sig over i 2018. Abonnementer bliver stadigt mere populære, og selvom tv- og musikstreaming stadig er højdespringerne, kommer nye forretningsidéer til, og i år viser analysen f.eks., at det er blevet mere populært at abonnere på dyrefoder. Mange e-købmænd har forstået at gøre det nemt for forbrugeren og samtidig lave en forretningsmodel, der giver løbende indtjening, fortæller Henriette Høyer, salgsdirektør i DIBS.

E-handlen er global

Som noget nyt i år har rapporten skærpet sit fokus på danskernes forbrug frem for virksomhedernes omsætning for i højere grad at afspejle forbrugeradfærd fremfor brancheudvikling samt understrege en vigtig trend: E-handlen anno 2018 er gået global.

- 49 procent af danskerne har ifølge undersøgelsen handlet i udenlandske webshops inden for de sidste 3 måneder, og det er en stigning på 4 procentpoint siden 2017. Det kan ikke understreges kraftigt nok, hvor stor betydning udlandet og gigantiske internationale konkurrenter har fået for dansk e-handel. Det markerer vi selv i rapporten med en ny målingsmetode, der udelukkende afspejler danskernes forbrug, og dermed hvor internationaliseret og grænseløs danskernes e-handel virkelig er, pointerer Henriette Høyer.

50 procent rejser

Fordelingstallene viser imidlertid det samme under den nye målingsmetode: "Rejser" er stadig danskernes største forbrugspost med 50 procent eller op imod 67 milliarder kroner af det samlede onlineforbrug, mens kategorien "varer" på andenpladsen udgør 35 procent med 46 milliarder kroner På tredjepladsen finder vi kategorien "tjenester" med 15 procent eller 20 milliarder kroner af det samlede onlineforbrug.

- At rejse er stadigt at leve for os danskere, selvom også vores vare- og tjenesteforbrug er på vej frem. Det er e-handel i det hele taget, og forskellen i fordelingstallene viser derfor i højere grad, i hvilke sektorer digitaliseringen har bedst fat i samfundet: At 19 procent af danskerne nu køber deres parkering online, og hele 21 procent nu køber dagligvarer over nettet, fortæller noget om, at vi danskere er villige til at tage nye vaner til os - selv i brancher man traditionelt har forbundet med detailhandel, sedler og mønter. Det er meget spændende at observere, uddyber Henriette Høyer.

Forbrug for 1/2 trilliard

Hvor Danmark ligger nummer to på opgørelsen over de fire nordiske lande, tager Sverige førstepladsen med 192 milliarder kroner, mens Norge og Finland placerer sig på 3. og 4. pladsen med hhv. 111 milliarder kroner samt 93 milliarder kroner i årligt onlineforbrug.

Tilsammen forbruger de fire nordiske lande i alt 528 milliarder kroner i 2018 - altså over en halv trilliard kroner.

Ifølge DIBS’ e-handelsekspert Patrik Müller findes der flere forklaringer på det massive onlineforbrug, omend han peger på særligt to adfærdsforklarende karakteristika, som rapporten også konkretiserer: Bekvemmelighed og tryghed. Ifølge ham er mennesket nemlig "dovent og bange".

- Det lyder tungsindigt og højtravende, men faktisk forklarer det interessante aspekter af forbrugernes adfærd. Bekvemmelighed er den primære årsag til, at vi shopper online, og vi stiller derfor høje krav til, at e-handel er nemt og hurtigt. Hvis forbrugerne møder for mange forhindringer i købsprocessen, afbryder de ganske enkelt deres køb. Øjeblikket, hvor forbrugerne er shoppelystne og klar til at købe, er nemlig både kort og flygtigt. Samtidig kan vi bedst lide det, vi kender og har prøvet før. Det er også forklaringen på, hvorfor forbrugerne trods alt har været en del år om at tage mobil e-handel til sig. Nu - efter en årrække med smartphones - er shopping fra mobilen blevet velkendt og trygt, forklarer Patrik Müller.

Rapporten Dansk E-handel 2018 er baseret på en uvildig undersøgelse foretaget af YouGov, der blev gennemført i første kvartal af 2018, og som bygger på interviews med omkring 7.000 respondenter mellem 15 og 74 år fra Danmark, Norge, Sverige og Finland - 2.000 af respondenterne er bosiddende i Danmark.

DIBS står for Dansk Internet Betalings System.