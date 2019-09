Nets advarer om boom i antallet af svindelmails

KØBENHAVN:Hvis du får en mail, hvor Nets beder om dine kortoplysninger, så slet mailen.

Der er tale om svindel, og i øjeblikket er der særlig stor risiko for at modtage en lusket mail i din indbakke. Det oplyser betalingsselskabet Nets, der blandt andet står bag dankortet.

Hos Nets har man i løbet af den seneste uge fået cirka 900 registrerede henvendelser om svindelmails. Det betegnes som et boom af Nets.

- Den seneste uge har vi i kundeservice fået tre gange så mange henvendelser om svindelmails sammenlignet med en almindelig uge, siger Sune Gabelgård, der er chef for svindelbekæmpelse i Nets, i en pressemeddelelse.

- Vi får opkald fra danskere, som er i tvivl om, hvorvidt det er fup eller en sandfærdig mail fra Nets, siger han videre.

Nervøsiteten kommer især snigende, fordi de første fire cifre i nummeret på betalingskortet er angivet.

I mailen fra de svindlende bagmænd står der blandt andet:

- Vi har modtaget en transaktionsanmodning på dit kreditkort 4571-xxxx-xxxx-xxxx med en ip-adresse uden for Danmark.

Og netop denne information får mange danskere til at blive i tvivl om, hvorvidt der er tale om en oprigtig besked fra Nets.

- 4571 er de første fire cifre på et Visa/dankort, som langt de fleste danskere har. Derfor benytter svindlerne netop disse fire standardcifre, da det virker overbevisende. Modtageren tænker måske: "De har allerede de første fire cifre på mit kort, så er den nok god nok", siger Sune Gabelgård.

Han slår dog fast, at Nets aldrig vil kontakte folk og bede om deres kortoplysninger. Man bør derfor slette mailen, hvis den dukker op i indbakken.

Svindlerne ønsker at lokke kortoplysninger ud af folk for enten at foretage køb med det samme eller "samle til bunke". Det betyder, at de først efter et stykke tid sælger en samlet pakke med kortoplysninger, som kan misbruges.

Mailen, der er i omløb i øjeblikket, har ofte "Faktura Nummer" i emnefeltet og Nets Danmark som afsender.

/ritzau/