New Zealand forbyder plastikposer i kamp for bedre miljø

New Zealand er fredag blevet det seneste i rækken af lande til at forbyde engangsplastikposer.

Således oplyser premierminister Jacinda Ardern på et pressemøde, at poserne vil blive udfaset i løbet af det næste år.

Hun kalder det et "betydningsfuldt skridt mod at reducere forurening".

Ifølge premierministeren bruger newzealændere hvert år "hundredvis af millioner" af engangsplastikposer, hvoraf mange har skadet havlivet.

- Vi er nødt til at blive langt klogere i den måde, vi håndterer vores affald, og det her er en god start, siger hun.

- Vi udfaser engangsplastikposer, så vi bedre kan passe på vores miljø og sikre New Zealands rene, grønne ry, tilføjer hun.

Jacinda Ardern fortæller, at hendes koalitionsregering, der inkluderer Det Grønne Parti, står over for miljømæssige udfordringer.

- Og ligesom med klimaændringerne tager vi betydningsfulde skridt mod at reducere plastikforurening, så vi ikke videregiver problemet til fremtidige generationer, siger hun.

Engangsposer af plast er blandt de mest almindelige efterladenskaber, man finder blandt kystaffald i New Zealand.

Miljøorganisationen Greenpeace bifalder beslutningen om at forbyde poserne.

- Det her kan være et stort spring i kampen mod plastikforurening i havene og et vigtigt skridt frem mod at beskytte havlivet - herunder havskildpadder og hvaler - mod den voksende epidemi af plastaffald, siger Emily Hunt fra Greenpeace.

En FN-rapport fra juni viser, at der hvert år anvendes fem billioner dagligvareposer på verdensplan. Det er knap ti millioner plastikposer i minuttet.

- Hvis alle de poser bliver bundet sammen, kan de nå rundt om Jorden syv gange hver time. Og ligesom med det meste plastikaffald bliver næsten ingen af disse poser genbrugt, siger chef for miljø i FN Erik Solheim.

Ifølge FN har flere end 60 lande indført forbud og afgifter på engangsartikler af plast som eksempelvis poser.

Organisationen understreger dog, at der fortsat er brug for bedre affaldshåndtering, økonomiske incitamenter for at ændre forbrugernes indkøbsvaner og forskning i alternative materialer, hvis der skal gøres en reel forskel.

