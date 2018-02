New Zealand undersøger misbrug af plejebørn fra 1950 til 1999

Regeringen i New Zealand har torsdag iværksat en historisk stor undersøgelse af påstået seksuelt misbrug af børn i pleje i perioden fra 1950 til 1999.

Undersøgelsen, der ledes af Royal Commission into Historical Abuse in State Care, er et valgløfte fra premierminister Jacinda Ardern, der kom til magten i oktober sidste år.

Premierministeren siger, at fejl fra fortiden må anerkendes for at forhindre, at de sker igen.

Undersøgelsen kommer, efter at nu voksne tidligere plejebørn i årevis har berettet om seksuelt, fysisk og følelsesmæssigt misbrug, da de var i pleje.

Premierminister Ardern siger, at det var statens ansvar at fungere som forælder for samfundets mest sårbare børn. Hun kalder misbruget "samvittighedsløst".

- Dette er en chance for at konfrontere vores historie og sørge for, at vi ikke begår de samme fejl igen, siger hun.

- Det er et vigtigt skridt i retning mod at anerkende og lære af erfaringerne fra dem, der er blevet misbrugt i statens pleje, tilføjer hun.

Undersøgelseskommissionen vil begynde høringer i sagen senere på året.

Sidste år anslog de newzealandske myndigheder, at der i perioden fra 1950 til 1999 var 100.000 børn i statens pleje.

Indenrigsminister Tracey Martin fortæller, undersøgelsen blandt andet vil se nærmere på virkningerne på New Zealands oprindelig befolkning, maorierne. I New Zealand har der traditionelt været mange maoribørn i statspleje.

Maori-samfundet er det dårligst stillet samfund i New Zealand med højere fattigdom, ledighed og kriminalitet end resten af befolkningen.

Kommissionen vil undersøge institutioner, som er blevet drevet direkte af staten, herunder børnehjem, opdragelsesanstalter og psykiatriske hospitaler.

Der er ikke sat nogen deadline for undersøgelsen. Lignende undersøgelser i Australien, Storbritannien og Canada har taget årevis.

