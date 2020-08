Russisk læge: Vi reddede Navalnyjs liv med stor indsats

BERLIN:Læger på et sibirisk hospital, som først behandlede den russiske oppositionspolitiker Alexej Navalnyj, siger mandag, at de reddede hans liv. De siger samtidig, at de ikke fandt spor efter gift i hans system.

- Vi reddede hans liv ved en stor indsats og meget arbejde, siger cheflæge Alexander Murakhovskyj ved et pressemøde mandag.

- Hvis vi havde fundet spor efter en eller anden gift, og dette var blevet bekræftet, ville det have været meget lettere for os. Så ville der være tale om en klar diagnose, en klar diagnose og en velkendt behandling, siger en anden overordnet læge på hospitalet, Anatolij Kalinitjenko.

De russiske læger afviser, at de på nogen måde var under pres fra nogen myndighed, da de behandlede Navalnyj.

Navalnyj vil overleve den mulige forgiftning, han har været udsat for. Men han vil ikke kunne arbejde politisk i flere måneder.

Det siger aktivisten Jaka Bizilj, der har hjulpet med at få Navalnyj til behandling i Tyskland.

Til den tyske avis Bild siger Bizilj:

- Navalnyj vil overleve giftangrebet, men vil være uarbejdsdygtig som politiker i flere måneder.

Bizilj er stifter af en lille ngo, Cinema for Peace Foundation, der fik arrangeret, at et ambulancefly hentede Navalnyj fra et hospital i Omsk i Sibirien, hvor han var indlagt.

Lørdag landede flyet i den tyske hovedstad, Berlin, hvor Navalnyj nu modtager behandling på Charité-hospitalet.

Lørdag sagde Bizilj, at den russiske oppositionspolitikers tilstand var stabil. Men han var ifølge aktivisten tæt på at dø.

Navalnyjs kone og hans nærmeste støtter har insisteret på, at han skulle flyves til behandling i Berlin, fordi de ikke havde tillid til hospitalet i Omsk.

Navalnyj blev af lægerne i Omsk lagt i kunstig koma.

Læger på hospitalet i Omsk diagnosticerede Navalnyj med en stofskiftesygdom, som ifølge dem kunne skyldes lavt blodsukker.

Charité-hospitalet i Berlin har mandag morgen ikke udtalt sig som Navalnyjs tilstand. De ventes at komme med en udtalelse senere mandag.

Aleksej Navalnyj er Ruslands mest prominente oppositionspolitiker og har stået bag en række afsløringer af korruption blandt præsident Vladimir Putins støtter.

/ritzau/Reuters