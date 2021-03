Nordjysk NHL-spiller får matchstraf for knockout

ISHOCKEY:Den nordjyske ishockeyspiller Joachim Blichfeld kæmper for at bide sig fast på holdet i San Jose Sharks, men nordjyden lavede ikke så god reklame for sig selv, da han torsdag morgen tæt på klokken syv dansk tid blev smidt ud i sin NHL-sæsondebut.

Frederikshavneren fik en matchstraf i tredje periode af sit holds 0-4-nederlag til Colorado Avalanche for en grim tackling.

Med 12 minutter tilbage af opgøret skøjtede danskeren i høj fart hen mod modstanderen Nathan MacKinnon, der havde pucken. Blichfeld endte med at lave en knockout, da han med en delvist løftet albue ramte MacKinnon i ansigtet. Modstanderen havde næppe set danskeren ud af øjenkrogen.

MacKinnon gik isen og måtte modtage behandling.

Også danske Alexander True fik istid for San Jose Sharks. Holdets to danskere har tilbragt den første del af sæsonen på farmerholdet San Jose Barracuda. Torsdagens opgør var den første NHL-kamp i sæsonen for Blichfeld, mens det var Trues anden.

Blandt de danske med mere regelmæssig spilletid i NHL er Frederik Andersen. Natten til torsdag vendte målmanden tilbage i Toronto Maple Leafs-buret efter at have siddet ude med en skade i lidt under to uger.

Danskeren stod med en redningsprocent på 96,3, da Toronto vandt 6-1 ude over Edmonton Oilers.

Lars Eller havde også personlig succes, da han fortsatte en god stime, da han sammen med holdkammeraterne i Washington Capitals vandt 2-1 ude over Boston Bruins efter overtid.

Lars Eller udlignede til 1-1 i tredje periode, da han fulgte op på et skud tæt under mål. Det var fjerde kamp i træk, at ishockeyspilleren fra Rødovre lavede point i NHL.

