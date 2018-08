Ni chauffører fik fejlagtigt million-skattesmæk

DANMARK: Ni eksportchauffører, der var ansat hos transportfirmaet GP Spedition ApS, fik et skattesmæk på 1.127.587 kroner for at have modtaget skattefri rejsegodtgørelse som en del af deres løn for kørsel i ind- og udland.

Arbejdsretten har afgjort, at arbejdsgiveren skal betale skattesmækket tilbage til chaufførerne. Men han gik konkurs, før chaufførerne fik en krone.

- Jeg har kørt for min arbejdsgiver i 17 år, og jeg er dybt skuffet over ham, siger tidligere chauffør i firmaet Ingolf Koch Pedersen.

Om han og kollegerne nogensinde ser deres penge igen, er op til Lønmodtagerens Garantifond, hvor sagen ligger nu, skriver Fagbladet 3F.

Sagen går tilbage til 2016, hvor SKAT var på besøg hos GP Spedition ApS i Høje Taastrup og tjekkede firmaets udbetalinger af skattefri rejsegodtgørelse i 2013 og 2014.

SKAT vurderede, at udbetalingerne var sket i strid med skattereglerne. Der manglede blandt andet dokumentation for udbetalingerne.

Skattemyndighederne valgte at sende skatteregningen til chaufførerne, og den hårdest ramte chauffør fik en regning på efterbetaling af rejsegodtgørelse på 204.000 kroner.

Dybt uretfærdigt

Forhandlingssekretær i 3F’s Transportgruppe Kim René Busch oplyser, at 3F fandt SKATs afgørelse dybt uretfærdig og valgte at indbringe sagen for Arbejdsretten.

- Vores påstand er, at det er arbejdsgiveren, der har forpligtelsen til at sikre, at udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse sker efter gældende regler, oplyser han.

Han kalder det usmageligt at regningen endte hos chaufførerne og ikke arbejdsgiveren, der havde fejlet.

- Chaufførerne troede jo, at alt var i sin skønneste orden, men alligevel vælger SKAT, at de skal have regningen, siger Kim René Busch.

Arbejdsretten gav 3F medhold, og dømte arbejdsgiveren til at betale de 1.127.587 kroner tilbage til chaufførerne. Pengene skulle falde i takt med, at chaufføren betalte deres skatteregninger.

Men 2. juli 2018 gik GP Spedition konkurs, før de ni chaufførerne nåede at få en krone.

- Arbejdsgiveren vælger konkursen. Det er uhæderligt, at stikke af fra regningen, når han i Arbejdsretten er dømt til at holde vores medlemmer skadesløse. Det betyder, at vi nu er nødt til at prøve at hente pengene hos Lønmodtagernes Garantifond (LG) i stedet for, siger Kim René Busch.

Spændt på afgørelsen

Det er første gang 3F’s Transportgruppe har haft sådan et krav af den type i LG.

- Jeg er spændt på afgørelsen, der får betydning for lignende sager. Jeg venter en afgørelse inden for et halvt år, hvis LG frivilligt imødekommer kravet. Hvis ikke, vil vi gå rettens vej, og så kan der gå flere år inden en afgørelse, siger Kim René Busch.

Daværende indehaver af GP Spedition ApS Allan Søndergaard siger efter Arbejdsrettens dom, at han føler, at han lever i en bananrepublik.

- Dommen er kanonuretfærdig og 100 procent forkert. Jeg forstår ikke 3F’s holdning i denne sag. Millionkravet har lukket firmaet, som jeg måtte lade gå konkurs, siger han og fortsætter:

- Vi har brugt en formue på advokater for at få ændret SKATs afgørelse, men uden held. Med Arbejdsrettens dom er sagen slut for mig, siger Allan Søndergaard.

Tvivler på medhold

Det håber tidligere chauffør Ingolf Koch Petersen ikke, at den er for ham.

- Jeg har betalt SKAT cirka 79.000 kroner. Der var ikke andet at gøre. Jeg var nødt til at hæve en opsparing fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond for at få råd. Det ville være dejligt at få pengene tilbage. Jeg tvivler, men håber på at det lykkes, siger han.

Han er ikke kun dybt skuffet over sin tidligere arbejdsgiver. Han giver også SKAT et ordentligt drag over nakken.

- Det er bunduretfærdigt, at SKAT lod os chauffører og ikke arbejdsgiveren betale skattesmækket. Det var jo en fejl, ved vi nu med Arbejdsrettens dom, siger han.

Fagbladet 3F har forelagt kritikken for Skatteministeriet, der har svaret, at de ikke kan kommentere på enkeltsager.