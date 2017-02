NIBE: Sommerens gæster i Skalskoven kan godt begynde at kridte danseskoene - fremgår det af en pressemeddelelse fra Nibe Festival.

Heri præsenteres yderligere fire navne, der især appellerer til de danselystne:

ItaloBrothers

Tyske ItaloBrothers skabte en eftermiddagsfest i skoven sidste år, og den store efterspørgsel har sikret feststarterne endnu en optræden på Nibe Festival. Hits som "Stamp On The Ground" og "This Is Nightlife" har gjort dem til en publikumsdarling verden over, og der er ingen tvivl om, at ItaloBrothers rammer skoven med 200km/t til sommer.

Gulddreng

En nærmere introduktion behøves vist ikke for denne kunstner. Han er her, der og alle vegne. Gulddreng har lagt landet ned med pladser øverst på hitlisten, og han er derfor en sikker del af årets program. Malte Fynboe Manniche Ebert vil omdanne Nibe til et festfyrværkeri af en hitparade, og med hans kække tilgang til nutidens popkunstnere, er der lagt op til en skarp, flabet og helt uimodståelig koncert.

Die Herren

Nok er U2 ikke aktuelle for festivalen, men Die Herren har i årevis vist sig som et originalt og velspillende tribute-orkester til et af verdens største rockorkestre. De har turneret for fulde huse i Danmark siden 1991, hvor det samtidig også er blevet til en række anerkendte jobs i det store udland. Det er med andre ord et garvet orkester, som vil servere klassiker på klassiker, når fabelagtige Die Herren atter indtager skoven med udødelige hits fra Bono og Co.

Ude Af Kontrol

Bestående af Daniel Balken, Joachim Englando og Munken, er Ude Af Kontrol en helt ukontrollerbar sammensætning. Deres koncert på Nibe Festival sidste år levede op til navnet, og det blev en fest af dimensioner med hiphop-kollektivet. Nu vender de tilbage, og det med et endnu vildere show og en garanteret fed fest.

Tidligere på måneden har Nibe Festival præsenteret navne som Ukendt Kunstner, Aura og Johnny Deluxe featuring Christian Brøns og den skotske R&B-sangerinde Emeli Sandé.

Festivalen melder, at billetsalget går godt med to tredjedele af partoutbilletterne solgt. 3. marts stiger billetpriserne.