Vandalarm: Folk i Nibe skal spare på vandet

NIBE: Aalborg Forsyning oplever lige nu vanskeligheder ved at indvinde nok vand i Nibe til vandforbruget i sommervarmen. Vanskelighederne skyldes kombinationen af en meget tør sommer, der ser ud til at fortsætte og et ekstraordinært højt vandforbrug i Nibe - bl.a. på grund af den igangværende Nibe Festival. For at imødekomme yderligere udfordringer og for at sikre vandforsyningen, har Aalborg Forsyning bl.a. været i dialog med Nibe Festivals ledelse om i videst muligt omfang at spare på vandet. Samtidig opfordres borgerne i Nibe til at spare på vandet, hvor det er muligt og indstille havevanding indtil på mandag.

- Det vil gøre meget for at afhjælpe de udfordringer, vi står med lige nu, hvis borgerne i Nibe vil udvise omtanke med deres vandforbrug i de kommende dage. Situationen er ikke alarmerende, men et hurtigt kig på vejrudsigten viser, at det varme vejr fortsætter, så det er nødvendigt, at spare på eksempelvis havevanding i det omfang man kan, fortæller direktør i Aalborg Forsynings vanddivision Bo Laden.

Han opfordrer til generel omtanke i forhold til vandforbruget i varmen.

- Lige nu og her er der ikke udfordringer andre steder end Nibe, men i kraft af, at vi kommer til at spejde langt efter nedbør den næste tid, må opfordringen herfra være, at vandforbrugerne i hele Aalborg Kommune generelt bruger vand med omtanke, og eksempelvis undlader at vande græsplænen eller andet, der forbruger store mængder vand, forklarer han.