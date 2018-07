Nicaraguas præsident giver satanister og USA skyld for vold

Tilhænger af Nicaraguas præsident, Daniel Ortega, deltager i en markering af 39-årsdagen for Den Sandinistiske Revolution i Managua. "Satanisterne må nedkæmpes," siger Ortega, som USA beskylder for at begå menneskerettighedskrænkelser. Foto: Inti Ocon/Ritzau Scanpix