Nicki Pedersen har formentlig brækket hånden i slemt styrt

ZIELONA GORA: Den 42-årige danske speedwaykører Nicki Pedersen er kommet slemt til skade i et styrt.

Under et løb i den polske PGE Ekstra Liga for sit klubhold Zielona Gora stødte danskeren sammen med australske Jack Holder fra modstanderne, Torun, i første heat.

I et opslag på Nicki Pedersens Facebook-side står der, at styrtet højst sandsynligt har kostet en brækket hånd og brækkede ribben.

- Nicki var involveret i et meget slemt styrt.

- Han er stadig på hospitalet, og selv om han har meget ondt, fik vi stadig et lille smil, da vi talte med ham, står der i opslaget.

Jack Holder slap umiddelbart for skader og sikrede ti point til det polske hold Torun i løbet.

Zielona Gora tabte løbet til Torun med 44-46.

/ritzau/