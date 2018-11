Nicklas Bendtner dropper anke af voldsdom

KØBENHAVN: Fodboldspilleren Nicklas Bendtner frafalder anken af sin dom på 50 dages fængsel for vold mod en taxichauffør.

Det oplyser Statsadvokaten for København på Twitter.

Københavns Byret straffede 2. november fodboldspilleren med ubetinget fængsel i 50 dage for vold mod taxichaufføren.

Den dom ankede fodboldspilleren og hans forsvarer på stedet til frifindelse.

Anklagemyndigheden lavede rutinemæssigt en såkaldt kontraanke med krav om en hårdere straf til Bendtner.

Da fodboldspilleren nu har frafaldet sin anke, har anklagemyndigheden også besluttet at frafalde kontraanken. Det betyder, at dommen mod Nicklas Bendtner står ved magt.

Lørdag den 8. september havde Bendtner været i byen med modelkæresten Philine Roepstorff, og ud på natten satte parret sig ind på bagsædet af en taxi i det centrale København.

Da chaufføren ifølge Bendtner kørte en uhensigtsmæssig rute, valgte parret at forlade vognen. Vel at mærke uden at betale regningen på 52 kroner.

Det gjorde chaufføren vred, og da han nogle minutter senere kastede en dåse efter Bendtner og kæresten, gik den kendte fodboldspiller til angreb.

Han slog chaufføren, så han faldt, og mens han lå ned, blev han sparket i hovedet. Sammenstødet medførte, at chaufføren brækkede sin kæbe.

Ifølge Bendtner handlede han i nødværge. Men det blev altså afvist af Københavns Byret.

Landstræner Åge Hareide udtalte efter dommen, at Bendtner er velkommen på det danske fodboldlandshold, når straffen er afsonet.

Anklagemyndigheden havde også rejst tiltale mod den 31-årige chauffør. Påstanden var, at et dåsekast kunne betegnes som forsøg på vold. Men det blev han frifundet for.

På trods af frifindelsen er taxichaufføren mandag blevet fyret fra sit job hos Dantaxi.

Det oplyser chaufførens forsvarsadvokat, Mette Grith Stage, til B.T.

- Han havde en forventning om, at når han blev frifundet, kunne han beholde sit job. At han nu har modtaget en opsigelse, kommer som et totalt chok, siger forsvarsadvokaten til B.T.

Chaufførens chef, Jan Britze, har over for B.T. bekræftet opsigelsen, men ønsker ikke at udtale sig yderligere.

/ritzau/