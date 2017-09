Nicolai Jørgensen er ude af skæbnekamp mod Montenegro

FODBOLD: Feyenoord-angriberen Nicolai Jørgensen er skadet og ikke med i truppen på det danske fodboldlandshold, der møder Montenegro og Rumænien i VM-kvalifikationen i oktober.

Til gengæld er Yussuf Poulsen tilbage i truppen. RB Leipzig-angriberen var skadet i de seneste landskampe mod Polen og Armenien.

Landstræner Åge Hareide ser generelt ikke grund til at lave store ændringer, efter at Danmark vandt 4-0 hjemme over Polen og 4-1 ude over Armenien i de seneste VM-kvalifikationskampe.

- Vi leverede gode præstationer sidst mod Polen og Armenien. Der er ikke grund til at lave så meget om, for der er kun gået en måned.

- Vi har kun én skade, og det er Nicolai Jørgensen. Det er selvfølgelig beklageligt. Til gengæld får vi Yussuf Poulsen med igen, efter at han var skadet sidst, siger Hareide.

Også Rosenborg-angriberen Nicklas Bendtner er med i truppen. Han scorede to mål søndag aften i den bedste norske række.

Derudover er angriberne Andreas Cornelius, Kasper Dolberg og Viktor Fischer med i Danmarks trup.

Cornelius har været ude af truppen i et par kampe for den italienske Serie A-klub Atalanta, men blev senest indskiftet søndag aften og leverede en assist.

Også backen Jens Stryger Larsen, som spiller for italienske Udinese, er klar til kamp og med i truppen.

- Jeg har været i Italien for at besøge Andreas Cornelius og Jens Stryger Larsen for at få en bekræftelse på, at de skal spille, lyder det fra Hareide.

FAKTA Sådan ser Åge Hareides trup ud Landstræner Åge Hareide har udtaget 23 spillere til kampene mod Montenegro og Rumænien i VM-kvalifikationen.

* Målmænd: Kasper Schmeichel, Frederik Rønnow og Jonas Lössl.

* Forsvarsspillere: Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Mathias ”Zanka” Jørgensen, Andreas Bjelland, Jens Stryger Larsen, Henrik Dalsgaard, Simon Kjær og Riza Durmisi.

* Midtbanespillere: Thomas Delaney, William Kvist, Lasse Schöne, Mike Jensen, Lukas Lerager og Christian Eriksen.

* Angribere: Andreas Cornelius, Pione Sisto, Nicklas Bendtner, Viktor Fischer, Kasper Dolberg og Yussuf Poulsen.

Kilde: dbu.dk

