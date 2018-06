Nicolai reddede ældre mand op på land: Folk stod bare og filmede

NYKØBING: 24-årige Nicolai Ris fra Nykøbing Mors var omkring klokken 16 onsdag eftermiddag på vej ud på fjorden på sin vandscooter, da en mand kom løbende og sagde, at han skulle skynde sig at hjælpe.

En mand lå livløs i vandet ved havnen.

- Jeg stod ved slæbestedet og var netop ved at sætte vandscooteren i vandet, da jeg hørte råbet om hjælp. Jeg fik sejlet vandscooteren hen til uheldsstedet, og hoppede i vandet til en ældre mand, som lå med ryggen opad og hovedet under vand. Han havde en stor flænge i hovedet, fortæller Nicolai Ris.

Et par andre personer fik kastet en snor ud til Nicolai Ris, og med fælles hjælp fik de hevet den ældre mand op på land.

- Vi fik vendt ham om og fik noget vand ud af ham, og han gav da også lidt lyd fra sig, lyder det fra Nicolai Ris, som i situationen havde stor gavn af sit førstehjælpsbevis.

Det lykkedes redningsmændene at holde liv i den tilskadekomne mand, indtil ambulancen var fremme efter 5-10 minutter, og redningsmandskabet tog over.

For Nicolai Ris har begivenhederne på havnen dog sat gang i tankerne. Han er nemlig godt og grundigt vred over, at ingen sprang i vandet for at komme den ældre mand til hjælp.

- Der var et stort opløb af mennesker, men ingen gjorde noget. I stedet var der mange, som bare filmede med deres mobiltelefon, siger Nicolai Ris.

Ifølge redningsmanden lå den ældre mand bare én meter fra kajkanten, og der var ovenikøbet en stige ned til det sted, hvor manden lå.

- Og vandet er jo ikke engang koldt, siger han.

Ifølge vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi, Jens Claumarch, er den ældre mand ikke i livsfare efter uheldet. Mandens bil er bjærget op fra havnebassinet.