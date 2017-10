Niece tog 900.000 kroner fra 104-årig tante

AALBORG: Igennem fire år lænsede en 64-årig kvinde 900.000 kroner fra sin tantes konti, som hun ellers skulle bestyre for hende. Det var først da tanten døde i en alder af 104 år, at svindlen blev opdaget.

Fredag i sidste uge blev den 64-årige så idømt et år og tre måneders betinget fængsel for mandatsvig og åger, oplyser anklager David Schmidt Hvelplund.

De ulovlige overførsler og hævninger på tantens konti skete mellem 2010 og 2014, hvor den 64-niece havde en fuldmagt, så hun kunne administrere din gamle tantes økonomi og blandt andet sørge for at hendes regninger blev betalt.

Værge opdagede svindel

Men i stedet brugte hun fuldmagten til at overførte hun store summer til sig selv. Den 64-årige er blandt andet dømt for at have udnyttet tantens demens, da hun hun i 2012 fik overført 200.000 kroner til sin egen konto med tantens samtykke.

Derudover er hun dømt for adskillige hævninger der samlet set løb op i 200.000 kroner, og endelig er hun dømt for i et tilfælde i 2014 at have overført 500.000 kroner umiddelbart før tanten fik en værge, fortæller anklageren.

I 2014 - få måneder før sin død - fik den 104-årige tante nemlig en værge, da plejehjemmet synes, at hendes økonomi var så dårlig, at hun ikke engang havde råd til nye høreapparater.

Da værgen, og senere bobestyreren, fik gennemgået økonomien, opdagede de at noget var helt galt og anmeldte det til politiet.

Nægtede sig skyldig

I Retten i Aalborg nægtede den 64-årige, at hun havde gjort noget mod tantens vilje. I stedet forklarede hun, at de store pengeoverførsler var sket med tantens samtykke, og samtidig nægtede hun at have fortage de mange hævninger på tantens kreditkort, oplyser David Schmidt Hvelplund.

Retten i Aalborg lagde dog vægt på vidneforklaringerne, der ikke gav et indtryk af, at der var et specielt gaveforhold mellem den afdøde tante og niecen, fortæller anklageren.

Den 64-åriges dom blev gjort betinget af 200 timers samfundstjeneste.